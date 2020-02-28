МЮ ворвался в 1/8 финала Лиги Европы, пять раз огорчив Миньоле

"Манчестер Юнайтед" ворвался в 1/8 финала Лиги Европы, забив в ворота "Брюгге" пять безответных мячей на своем поле.

Относительно первой встречи в стартовом составе "красных дьяволов" произошло семь изменений, самыми заметными из которых стали возвращение после травмы Скотта Мактоминея и появление на острие Одиона Игало.



Хозяева "Олд Траффорд" сразу же принялись нагружать бывшего голкипера "Ливерпуля" Симона Миньоле, с явным намерением забить быстрый гол. В штрафной "Брюгге" было очень жарко.



Однажды "Брюгге удалось показать зубы, однако подхвативший мяч около линии штрафной площади Матс Ритс пробил выше.



На 22-й минуте защитник гостей Симон Дели рукой остановил удар Даниэля Джеймса с линии штрафной, за что сам получил красную карточку, а его команда — пенальти. Бруну Фернандеш исполнил 11-метровый в том же стиле, что и против "Уотфорда" в воскресенье — 1:0.



Оставшись вдесятером, "Брюгге" бессильно наблюдал, как соперник разыгрывает мяч, и на 34-й минуте Игало из пределов вратарской в касание поразил цель после заброса Фернандеша верхом и короткой передачи Хуана Маты — 2:0.



Незадолго до перерыва "Юнайтед" сделал счет разгромным. Это Мактоминей нанес удар в касание с подступов к штрафной после умной передачи от Фреда — 3:0.



Во втором тайме в игре был полный штиль. Матч больше походил на товарищеский, и всем все было ясно.



Можно было бы сказать, что второй тайм стал пустой тратой времени, однако на 82-й минуте Фред вознаградил самых стойких зрителей, из центра штрафной послав мяч в ворота после передачи с левого края площадки от вышедшего на замену Джесси Лингарда — 4:0.



В концовке Лингард и Тахит Чонг упустили свои шансы отличиться, пробив мимо, а вот Фред по цели попал, нанеся удар с подступов к штрафной площади и установив окончательный счет — 5:0.



"Брюгге" был жалок и в начале матча, но после удаления стал абсолютно беспомощен, позволив "Юнайтед" сыграть, пожалуй, простейший матч в сезоне.



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия) — 5:0 (3:0) по сумме двух матчей — 6:1



Голы: Фернандеш 27 (пен), Игало 34, Мактоминей 41, Фред 82, 90.



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминей (Гринвуд 72), Мата, Фернандеш (Лингард 65), Джеймс (Чонг 45), Игало.



"Брюгге": Миньоле, Мата (Митрович 62), Мехеле, Дели, Рикка, Коссуну, Ритс (де Кетеларе 79), Де Кюйпер, Тау (Диатта 62), Окереке, Ванакен.



Удаление: Дели 22.