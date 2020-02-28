Траоре рассказал, что мог стать бандитом

Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре рассказал, что мог бы стать бандитом, если бы не футбол.

Не сумев проявить себя в "Мидлсбро" и "Вест Бромвиче", Траоре по-настоящему раскрылся у "волков". Адама является одним из самых ярких игроков этого сезона, выжимая максимум из своего преимущества в скорости и физической мощи над соперниками.



Свое детство Траоре провел в одном из беднейших районов Барселоны, и тогда неблагополучные сверстники пытались увести Адаму, сына малийского иммигранта, с пути истинного.



"Да, меня много раз пытались завербовать в банды. Меня, моего брата, моего доминиканского друга, каждого. В то время ты считался популярным, если состоял в банде".



"Однако у нас был другой настрой. Мы хотели стать футболистами, а не быть частью банды. Ты видел драки почти каждый день, но мы не хотели драться".



"Конечно, я все равно участвовал в драках. В моей школе были свои банды. Они постоянно дрались друг с другом. Я видел оружие, драки с битами, ножами, бутылками... Все, что угодно".



"Сейчас Оспиталет значительно преобразился, и обстановка на районе гораздо спокойнее", — сообщил Траоре AS.