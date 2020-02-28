Траоре рассказал, что мог стать бандитом

Адама Траоре Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре рассказал, что мог бы стать бандитом, если бы не футбол.

Не сумев проявить себя в "Мидлсбро" и "Вест Бромвиче", Траоре по-настоящему раскрылся у "волков". Адама является одним из самых ярких игроков этого сезона, выжимая максимум из своего преимущества в скорости и физической мощи над соперниками.

Свое детство Траоре провел в одном из беднейших районов Барселоны, и тогда неблагополучные сверстники пытались увести Адаму, сына малийского иммигранта, с пути истинного.

"Да, меня много раз пытались завербовать в банды. Меня, моего брата, моего доминиканского друга, каждого. В то время ты считался популярным, если состоял в банде".

"Однако у нас был другой настрой. Мы хотели стать футболистами, а не быть частью банды. Ты видел драки почти каждый день, но мы не хотели драться".

"Конечно, я все равно участвовал в драках. В моей школе были свои банды. Они постоянно дрались друг с другом. Я видел оружие, драки с битами, ножами, бутылками... Все, что угодно".

"Сейчас Оспиталет значительно преобразился, и обстановка на районе гораздо спокойнее", — сообщил Траоре AS.


Метки Вулверхэмптон, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2020 00:05

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  1. fakashuk 28.02.2020 00:55 # fakashuk
    shit negro that's all you had to say

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  2. gunner87 28.02.2020 00:13 # gunner87
    Не только в России были такие девяностые))

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