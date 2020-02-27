ФИФА ограничит количество арендных сделок

ФИФА предложила ввести лимит на количество арендных соглашений, которые каждый клуб может заключить по зрелым игрокам в течение одного сезона.

Как известно, у некоторых европейских клубов есть целые армии игроков, которые скитаются по арендам. Например, у "Челси" таковых в этом сезоне 28, причем 15 из них в возрасте от 22 лет и старше.



А сегодня ФИФА предложила ограничить восемью количество игроков в возрасте 22 лет или старше, которых клубам будет позволено брать или отправлять в аренду в течение одного сезона. С сезона 2022/23 этот лимит должен снизиться до шести.



Как сообщает BBC, эту инициативу еще должен одобрить Исполнительный комитет ФИФА. Футбольные чиновники объясняют свою идею необходимостью убедиться, что "арендные соглашения используются по спортивному назначению для развития молодежи".



В данный момент правила Премьер-Лиги разрешают клубам брать не более двух игроков в аренду в течение одного трансферного окна и не более одного за сезон из определенной команды. Насчет футболистов, уходящих в аренду, никаких ограничений в высшем английском дивизионе нет, как и нет возрастных ограничений.