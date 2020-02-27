"Волки" проиграли "Эспаньолу", но вышли в 1/8 финала Лиги Европы
Несмотря на поражение 3:2 в гостях у "Эспаньола", "Вулверхэптону" более чем хватило задела после первого матча, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Ответный матч 1/16 финала начался с быстрого гола в исполнении хозяев. Хонатан Кальери сыграл на опережение и у ближней штанги замкнул ногой прострел партнера — 1:0.
Однако уже в середине первого тайма "волки" отыгрались усилиями Адамы Траоре, которому удача помогла принять прострел Даниэля Поденсе с правого фланга, несмотря на плотную опеку защитника. Вторым касанием вингер гостей расстрелял ворота — 1:1.
В начале второго тайма защитник "Вулверхэмптона" Макс Климен нарушил правила в своей штрафной, и Кальери реализовал назначенный пенальти — 2:1.
Примерно за 10 минут до конца Мэтт Дохерти, как казалось, избавил "волков" от поражения, у дальней штанги откликнувшись на подачу Поденсе — 2:2. Однако в компенсированное время неудержимый Кальери оформил хет-трик, точным ударом подсластив пилюлю "Эспаньолу" — 3:2.
"Вулверхэмптон" проиграл и пропустил три гола, что никак не порадует Нуну Эшпириту Санту, но при этом вышел в следующий раунд турнира.
"Эспаньол" (Испания) — "Вулверхэмптон" (Англия) — 3:2 (1:1) по сумме двух матчей — 3:6
Голы: Кальери 16, 57 (пен), 90 — Траоре 22, Дохерти 79.
"Эспаньол": Прието, Виктор Гомес, Давид Лопес, Калеро, Налдо, Педроса, Дардер (У 67), Виктор Санчес (Лосано 61), Варгас, Мелендо (Пипа 75), Кальери.
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Климен, Коуди, Боли, Дохерти, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Саисс 58), Гиббс-Уайт (Нету 64), Поденсе, Траоре (Жордау 78).
Предупреждения: Виктор Санчес, Варгас, Кальери — Климен, Гиббс-Уайт, Траоре.
27.02.2020 22:55
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бруно топчик
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Фернандеш пока норм тащит. Лучик света определенно.
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Уле радуется за Игало, класс
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Игало гоол!!!
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Чё с Игалом?
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Джеймсу не хватает мастерства, на его место Санчо будет в самый раз. Для скамейки Дэниель это неплохо.
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Хакер взломал почту Гвардиолы и требовал 100 тысяч фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/76950/?c=1
"100 штук или я выкладываю твоего мелкого лысого друга"
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если и дальше будут так использовать вар то футболу конец.
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вы видели лучшего полузащитника мира сейчас, вот это исполнение пенальти
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че с еблом?
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Тень Мигнолета мяч отбила.
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манчестеру пенки только так ставят, сралик челюсть свою откопал из своего замка дракулы?
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Идиоты. Что там высматривать?
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ахахахаххахаа
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Манчестер пенальтед.
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Надеюсь дойдут до финала
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