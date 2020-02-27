"Волки" проиграли "Эспаньолу", но вышли в 1/8 финала Лиги Европы

Вулверхэмптон Несмотря на поражение 3:2 в гостях у "Эспаньола", "Вулверхэптону" более чем хватило задела после первого матча, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

Ответный матч 1/16 финала начался с быстрого гола в исполнении хозяев. Хонатан Кальери сыграл на опережение и у ближней штанги замкнул ногой прострел партнера — 1:0.

Однако уже в середине первого тайма "волки" отыгрались усилиями Адамы Траоре, которому удача помогла принять прострел Даниэля Поденсе с правого фланга, несмотря на плотную опеку защитника. Вторым касанием вингер гостей расстрелял ворота — 1:1.

В начале второго тайма защитник "Вулверхэмптона" Макс Климен нарушил правила в своей штрафной, и Кальери реализовал назначенный пенальти — 2:1.

Примерно за 10 минут до конца Мэтт Дохерти, как казалось, избавил "волков" от поражения, у дальней штанги откликнувшись на подачу Поденсе — 2:2. Однако в компенсированное время неудержимый Кальери оформил хет-трик, точным ударом подсластив пилюлю "Эспаньолу" — 3:2.

"Вулверхэмптон" проиграл и пропустил три гола, что никак не порадует Нуну Эшпириту Санту, но при этом вышел в следующий раунд турнира.

"Эспаньол" (Испания) — "Вулверхэмптон" (Англия) — 3:2 (1:1) по сумме двух матчей — 3:6

Голы: Кальери 16, 57 (пен), 90 — Траоре 22, Дохерти 79.

"Эспаньол": Прието, Виктор Гомес, Давид Лопес, Калеро, Налдо, Педроса, Дардер (У 67), Виктор Санчес (Лосано 61), Варгас, Мелендо (Пипа 75), Кальери.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Климен, Коуди, Боли, Дохерти, Моутиньо, Дендонкер, Винагре (Саисс 58), Гиббс-Уайт (Нету 64), Поденсе, Траоре (Жордау 78).

Предупреждения: Виктор Санчес, Варгас, Кальери — Климен, Гиббс-Уайт, Траоре.


Метки Вулверхэмптон, Лиги Европы, Эспаньол

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 22:55

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Последние комментарии:




  1. myu99 27.02.2020 23:36 # myu99
    бруно топчик

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  2. van-der-slav 27.02.2020 23:36 # van-der-slav
    Фернандеш пока норм тащит. Лучик света определенно.

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  3. master-fakaster 27.02.2020 23:36 # master-fakaster
    Уле радуется за Игало, класс

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  4. mancunia-planet 27.02.2020 23:35 # mancunia-planet
    Игало гоол!!!

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  5. mr-s1n1st3r 27.02.2020 23:35 # mr-s1n1st3r
    Чё с Игалом?

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  6. mancunia-planet 27.02.2020 23:34 # mancunia-planet
    Джеймсу не хватает мастерства, на его место Санчо будет в самый раз. Для скамейки Дэниель это неплохо.

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  7. mr-s1n1st3r 27.02.2020 23:32 # mr-s1n1st3r
    Хакер взломал почту Гвардиолы и требовал 100 тысяч фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/76950/?c=1

    "100 штук или я выкладываю твоего мелкого лысого друга"

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  8. sir-alexferguson 27.02.2020 23:31 # sir-alexferguson
    если и дальше будут так использовать вар то футболу конец.

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  9. mancunia-planet 27.02.2020 23:29 # mancunia-planet
    вы видели лучшего полузащитника мира сейчас, вот это исполнение пенальти

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  10. mancunia-planet 27.02.2020 23:29 # mancunia-planet
    че с еблом?

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  11. mr-s1n1st3r 27.02.2020 23:26 # mr-s1n1st3r
    Тень Мигнолета мяч отбила.

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  12. kukuruzzo 27.02.2020 23:25 # kukuruzzo
    манчестеру пенки только так ставят, сралик челюсть свою откопал из своего замка дракулы?

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  13. van-der-slav 27.02.2020 23:25 # van-der-slav
    Идиоты. Что там высматривать?

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  14. electric 27.02.2020 23:23 # electric
    ахахахаххахаа

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  15. mr-s1n1st3r 27.02.2020 23:23 # mr-s1n1st3r
    Манчестер пенальтед.

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  16. januzaj00 27.02.2020 23:02 # januzaj00
    Надеюсь дойдут до финала

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