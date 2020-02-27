Байи надеется снова выиграть Лигу Европы
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заявил, что снова хочет выиграть Лигу Европы, как он это уже сделал с "красными дьяволами" в сезоне 2016/17.
Три года назад Байи был частью команды, которая выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы при Жозе Моуриньо, хотя европейский финал против "Аякса" Эрик был вынужден пропустить из-за дисквалификации.
Несмотря на желание вернуться в Лигу Чемпионов, Байи самым серьезным образом настраивается на Лигу Европы, в финале которой он надеется сыграть в этом сезоне.
"Во-первых, для "Манчестер Юнайтед" нет ничего невозможного. Было бы великолепно, если в этот раз мы пройдем весь путь и я сыграю в финале. Мы трудимся ради этого".
"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который привык выступать в Лиге Чемпионов год за годом, но Лига Европы — это соревнование, куда попадает не всякая команда, поэтому мы должны отнестись к ней серьезно. Два или три года назад нам посчастливилось пройти весь путь и выиграть трофей".
"Сейчас мы снова выступаем в Лиге Европы. В этот раз у нас более молодая команда, в которой полно талантов. Думаю, здесь есть реальная энергия, которая может помочь нам зайти далеко".
"Мы надеемся на повторение своего триумфа в этом сезоне, и наше следующее испытание на пути к цели — "Брюгге", — сообщил Байи United Review.
27.02.2020 22:00
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Последние комментарии:
Маур вам выиграл лигу европу не благодарные твариии
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Бля, помню этот момент, Ибра вытолкнул Рохо из кадра. Неловко получилось
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Манчестер Юнайтед aka Не всякие
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