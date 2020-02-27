Байи надеется снова выиграть Лигу Европы

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заявил, что снова хочет выиграть Лигу Европы, как он это уже сделал с "красными дьяволами" в сезоне 2016/17.

Три года назад Байи был частью команды, которая выиграла Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы при Жозе Моуриньо, хотя европейский финал против "Аякса" Эрик был вынужден пропустить из-за дисквалификации.



Несмотря на желание вернуться в Лигу Чемпионов, Байи самым серьезным образом настраивается на Лигу Европы, в финале которой он надеется сыграть в этом сезоне.



"Во-первых, для "Манчестер Юнайтед" нет ничего невозможного. Было бы великолепно, если в этот раз мы пройдем весь путь и я сыграю в финале. Мы трудимся ради этого".



"Манчестер Юнайтед" — это клуб, который привык выступать в Лиге Чемпионов год за годом, но Лига Европы — это соревнование, куда попадает не всякая команда, поэтому мы должны отнестись к ней серьезно. Два или три года назад нам посчастливилось пройти весь путь и выиграть трофей".



"Сейчас мы снова выступаем в Лиге Европы. В этот раз у нас более молодая команда, в которой полно талантов. Думаю, здесь есть реальная энергия, которая может помочь нам зайти далеко".



"Мы надеемся на повторение своего триумфа в этом сезоне, и наше следующее испытание на пути к цели — "Брюгге", — сообщил Байи United Review.