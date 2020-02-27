Эллиотт согласовал профессиональный контракт с "Ливерпулем"
Вингер Харви Эллиотт договорился с "Ливерпулем" о первом в своей карьере профессионально контракте.
Напомним, Эллиотт присоединился к "красным" прошлым летом из "Фулхэма", который в мае 2019 сделал его самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги — 16 лет и 30 дней.
В апреле Эллиотту исполнится 17, а это означает, что он сможет перейти с юниорского контракта на профессиональный.
Как утверждает Daily Mirror, Эллиотт уже согласовал условиях трехлетнего контракта, который он подпишет грядущим летом — более длительное соглашение Харви сможет заключить только по достижении 18 лет.
Добавим, что в этом сезоне английский юниор сыграл шесть матчей за "Ливерпуль" в кубковых соревнованиях, а в прошлом месяце отметился появлением на замену против "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-Лиге.
27.02.2020 21:00
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топарь
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