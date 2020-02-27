Эллиотт согласовал профессиональный контракт с "Ливерпулем"

Харви Эллиотт Вингер Харви Эллиотт договорился с "Ливерпулем" о первом в своей карьере профессионально контракте.

Напомним, Эллиотт присоединился к "красным" прошлым летом из "Фулхэма", который в мае 2019 сделал его самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги — 16 лет и 30 дней.

В апреле Эллиотту исполнится 17, а это означает, что он сможет перейти с юниорского контракта на профессиональный.

Как утверждает Daily Mirror, Эллиотт уже согласовал условиях трехлетнего контракта, который он подпишет грядущим летом — более длительное соглашение Харви сможет заключить только по достижении 18 лет.

Добавим, что в этом сезоне английский юниор сыграл шесть матчей за "Ливерпуль" в кубковых соревнованиях, а в прошлом месяце отметился появлением на замену против "Шеффилд Юнайтед" в Премьер-Лиге.


Метки контракты, Ливерпуль, Эллиотт

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 21:00

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  1. apl-nash 27.02.2020 21:50 # apl-nash
    Крутой парнишка, по игре Бэкса напоминает ИМХО

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  2. brown-ale 27.02.2020 21:39 # brown-ale
    Игрок перспективный, но причесон как у петуха дырявого.

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  3. chr1s8rown 27.02.2020 21:26 # chr1s8rown
    Английский салах

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  4. melwood-lfc 27.02.2020 21:24 # melwood-lfc
    ссыт на всяких хадсоодоев

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  5. blackdreamer 27.02.2020 21:10 # blackdreamer
    топарь

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