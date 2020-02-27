Лес Фердинанд: "Тоттенхэм" поступил наивно, не купив нападающего в январе"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Лес Фердинанд считает, что "шпоры" поступили "наивно", не купив нападающего в январе.

Как известно, в ближайшие месяцы "Тоттенхэм" продолжит играть без травмированных Сон Хен Мина и Харри Кейна, которые забили половину голов команды в этом сезоне.



При этом Кейн надорвал заднюю поверхность бедра еще в самом начал января, и у "шпор" был целый месяц, чтобы найти ему замену, однако Жозе Моуриньо решил положиться на Сона, который травмировал руку в феврале. По мнению Фердинанда, его бывший клуб поплатился за свою наивность в этой ситуации.



"Думаю, они пытались, но тот игрок, которого они хотели, не был доступен. Они не нашли возможности подписать игрока, который бы сделал их гораздо сильнее".



"Но сейчас люди, наверное, оглядываются назад и спрашивают: "Почему вы никого не купили?" Да, Сон был в огне в то время, и они, наверное, не видели слишком большой проблемы. Но, к сожалению, он тоже травмировался, и теперь такое поведение клуба выглядит немного наивным", — сообщил Фердинанд Evening Standard.