Гвардиола: "Это не первый тактический сюрприз Гвардиолы"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что своей тактикой и выбором состава на матч против "Реала" главный тренер Хосеп Гвардиола удивил даже самих игроков.

Накануне вечером "горожане" отпраздновали победу 1:2 над "Реалом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.



На этот матч Гвардиола неожиданно оставил вне стартового состава Фернандиньо, Рахима Стерлинга, Давид Сильву и Серхио Агуэро, тогда как Габриэля Жезуса снарядил на фланг, а Кевина Де Брюйне отправил в центр.



По словам Де Брюйне, ставшего героем матча с голом результативной передачей, Гвардиола нередко преподносит такие сюрпризы.



"Думаю, за четыре года нашей работы с Пепом это не первый его сюрприз, и даже игроки до начала матча не знают состав и какая роль им отводится".



"Некоторые изменения получились хорошими. Думаю, у нас было больше моментов, хотя и менее явных. В матчах столь высокого уровня у тебя непременно будут проблемы, но я думаю, мы очень упорно сражались вместе", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.