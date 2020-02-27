Гвардиола: "Это не первый тактический сюрприз Гвардиолы"

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что своей тактикой и выбором состава на матч против "Реала" главный тренер Хосеп Гвардиола удивил даже самих игроков.

Накануне вечером "горожане" отпраздновали победу 1:2 над "Реалом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

На этот матч Гвардиола неожиданно оставил вне стартового состава Фернандиньо, Рахима Стерлинга, Давид Сильву и Серхио Агуэро, тогда как Габриэля Жезуса снарядил на фланг, а Кевина Де Брюйне отправил в центр.

По словам Де Брюйне, ставшего героем матча с голом результативной передачей, Гвардиола нередко преподносит такие сюрпризы.

"Думаю, за четыре года нашей работы с Пепом это не первый его сюрприз, и даже игроки до начала матча не знают состав и какая роль им отводится".

"Некоторые изменения получились хорошими. Думаю, у нас было больше моментов, хотя и менее явных. В матчах столь высокого уровня у тебя непременно будут проблемы, но я думаю, мы очень упорно сражались вместе", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.


Метки Гвардиола, Де Брюйне, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. verh 27.02.2020 20:22 # verh
    не для кого не сюрприз что МихаЖло туповат...

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  2. vyrentz 27.02.2020 19:49 # vyrentz
    Вышел Стерлядь и это оказалось двойным ударом для РМ. Во-первых, уже уставший Карвахаль не мог справиться с Рахимом, что и привело к пенальти, как мы знаем, а во-вторых, с выходом англичанина добавилось работы Каземиро, которому пришлось закрывать полуфланг и подстраховывать того самого Карвахаля, что еще больше развязало руки-ноги-голову гениальному бельгийцу.

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  3. griezmann 27.02.2020 19:48 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  4. vyrentz 27.02.2020 19:46 # vyrentz
    mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlomihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo mihajlo

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  5. kler 27.02.2020 19:45 # kler
    КОРОЛЬ!!!

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  6. ganinilyha 27.02.2020 19:32 # ganinilyha
    В принципе, после такого заголовка дальше можно ничего не выкладывать ибо это вышка.

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  7. wengerrrro 27.02.2020 19:31 # wengerrrro
    ору, михайл))

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  8. elprimer 27.02.2020 19:26 # elprimer
    Интересно будет узнать реакцию Гвардиолы, на то что какой-то Гвардиола, даёт интервью от лица Гвардиолы.

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  9. ry-l 27.02.2020 19:17 # ry-l
    Михайло, шутка смешная бывает в первый раз, ну во второй. Но 10 раз за день - это уже отсутствие чувства юмора.

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  10. mancunia-planet 27.02.2020 19:13 # mancunia-planet
    Админу нужен отпуск

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  11. danilych89 27.02.2020 19:08 # danilych89
    судя по заголовку, Гвардиола в Златана пошел)

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  12. arsbergkamp 27.02.2020 19:06 # arsbergkamp
    Хоть бы читали новости перед публикацией, далеко не первый такой ляп.

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