Гвардиола: "Это не первый тактический сюрприз Гвардиолы"
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал, что своей тактикой и выбором состава на матч против "Реала" главный тренер Хосеп Гвардиола удивил даже самих игроков.
Накануне вечером "горожане" отпраздновали победу 1:2 над "Реалом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
На этот матч Гвардиола неожиданно оставил вне стартового состава Фернандиньо, Рахима Стерлинга, Давид Сильву и Серхио Агуэро, тогда как Габриэля Жезуса снарядил на фланг, а Кевина Де Брюйне отправил в центр.
По словам Де Брюйне, ставшего героем матча с голом результативной передачей, Гвардиола нередко преподносит такие сюрпризы.
"Думаю, за четыре года нашей работы с Пепом это не первый его сюрприз, и даже игроки до начала матча не знают состав и какая роль им отводится".
"Некоторые изменения получились хорошими. Думаю, у нас было больше моментов, хотя и менее явных. В матчах столь высокого уровня у тебя непременно будут проблемы, но я думаю, мы очень упорно сражались вместе", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.
27.02.2020 19:00
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Последние комментарии:
не для кого не сюрприз что МихаЖло туповат...
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Вышел Стерлядь и это оказалось двойным ударом для РМ. Во-первых, уже уставший Карвахаль не мог справиться с Рахимом, что и привело к пенальти, как мы знаем, а во-вторых, с выходом англичанина добавилось работы Каземиро, которому пришлось закрывать полуфланг и подстраховывать того самого Карвахаля, что еще больше развязало руки-ноги-голову гениальному бельгийцу.
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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В принципе, после такого заголовка дальше можно ничего не выкладывать ибо это вышка.
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ору, михайл))
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Интересно будет узнать реакцию Гвардиолы, на то что какой-то Гвардиола, даёт интервью от лица Гвардиолы.
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Михайло, шутка смешная бывает в первый раз, ну во второй. Но 10 раз за день - это уже отсутствие чувства юмора.
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Админу нужен отпуск
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судя по заголовку, Гвардиола в Златана пошел)
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Хоть бы читали новости перед публикацией, далеко не первый такой ляп.
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