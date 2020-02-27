Роджерс сравнил Варди с Фирмино

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс сравнил своего бомбардира Джейми Варди с нападающим "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

К завтрашнему матчу против "Норвича" Варди подходит, не забивая в Премьер-Лиге с 21 декабря, хотя в первых 17 поединках чемпионата Джейми отличился 18 раз.



Однако Роджерс не переживает по этому поводу и указывает на то, что 33-летний англичанин приносит пользу команде не только голами — как Фирмино в "Ливерпуле".



"Я не сомневаюсь, что он прервет свою голевую засуху — это лишь вопрос времени. Порой у тебя бывают подобные серии, но тебе не нужно спешить или подвергать себя давлению".



"Если тебе нужно забить 65 голов для решения своих турнирных задач, то обладать нападающим, который в одиночку забивает 40 голов, тогда как остальные не делают своего вклада — это не есть хорошо. Забивать голы — обязанность всей команды".



"Возьмите, к примеру, Роберто Фирмино из "Ливерпуля" — он забил 10 голов (восемь в Премьер-Лиге), но посмотрите, как он влияет на игру и что дает другим игрокам... Так и Джейми — когда он не забивает, то создает пространство для других игроков", — приводит слова Роджерса Sky Sports.