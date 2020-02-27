Артета уверен, что Обамеянг может получить признание и без трофеев

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что Пьер-Эмерику Обамеянгу не нужны трофеи, чтобы считаться нападающим мирового уровня.

На текущей неделе эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил мнение, что общество недооценивает Обамеянга, призвав людей изменить отношение к 30-летнему габонцу.



Порой люди думают, что Пьер-Эмерику нужно перебраться в клуб, претендующий на большие трофеи, чтобы получить признание, однако Артета приводит контрпример — Харри Кейн заслужил репутацию одного из лучших нападающих мира, хотя к своим 26 годам ничего не выиграл с "Тоттенхэмом".



"Согласен ли я, что Обамеянга порой не рассматривают игроком топ-уровня? Конечно, игроки из клубов, которые постоянно побеждают, заметнее".



"Но все мы знаем, насколько хорош Оба. Он демонстрируют выдающуюся игру и выдающуюся стабильность на протяжении многих лет, а это очень, очень сложно".



"Харри Кейн забивал по 30 голов за сезон и никогда не выигрывал Премьер-Лигу — есть много хороших примеров, когда игроки выступают феноменально, но, к сожалению, в этой стране много команд топ-уровня, и только одна выигрывает лигу, поэтому ты не можешь достичь всего в своей жизни".



"Думаю, если бы он стал лучшим бомбардиром лиги и выиграл бы лигу, тогда его определенно признали лучшим игроком лиги. Тебе нужно то и другое, чтобы победить в голосовании".



"Могу ли я сравнить его с Серхио Агуэро? Я бы не хотел этого делать, но я могу сказать, что Оба среди лучших бомбардиров в этой лиге. Посмотрите на его результативность за последние 10 лет и на то, чего он достиг в игре. Это феноменально. На мой взгляд, он среди лучших", — цитирует Артету Sky Sports.