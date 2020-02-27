Премьер-Лига создает свой Зал славы
Премьер-Лига объявила о создании своего Зала славы, и первые двое игроков будут в него включены уже в следующем месяце.
Как говорится в официальном заявлении, включение в Зал славы будет высшей индивидуальной наградой, присуждаемой английской лигой.
Официальное открытие Зала славы намечено на 19 марта. Первых двух резидентов выберет Премьер-Лига, но одновременно фанатам будет предложен шорт-лист игроков, украшавших высший дивизион Англии с 1992 года — посредством голосования болельщиков Зал славы получит новых членов.
Спонсором Зала славы станет компания Budweiser — официальное пиво Премьер-Лиги.
Добавим, в Зал славы будут принимать только завершивших карьеру игроков и только на основе их достижений в Премьер-Лиги.
27.02.2020 16:00
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САФ ГИГГЗ И МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД С ВЕЧНЫМ РЕКОРДОМ 13 ЧЕМПИОНСТВ ЛИВЕРПУЛЬ -0!!!!
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Ширер, Анри, Лэмпард
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Через много лет, там будет весь составл ЛФК 2019-2020 года.
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Проголосовал за Джеррарда и Анри
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САФ и Ширрер
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Мичу и Ба Демба
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Жаль без жирольда
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Аф в полку жульников
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Ну тут изи. скоулз и гигз.
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Зал славы жирорта - так бы сразу и сказали.
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