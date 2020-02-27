Премьер-Лига создает свой Зал славы

Премьер-Лига объявила о создании своего Зала славы, и первые двое игроков будут в него включены уже в следующем месяце.

Как говорится в официальном заявлении, включение в Зал славы будет высшей индивидуальной наградой, присуждаемой английской лигой.



Официальное открытие Зала славы намечено на 19 марта. Первых двух резидентов выберет Премьер-Лига, но одновременно фанатам будет предложен шорт-лист игроков, украшавших высший дивизион Англии с 1992 года — посредством голосования болельщиков Зал славы получит новых членов.



Спонсором Зала славы станет компания Budweiser — официальное пиво Премьер-Лиги.



Добавим, в Зал славы будут принимать только завершивших карьеру игроков и только на основе их достижений в Премьер-Лиги.