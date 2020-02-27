Премьер-Лига создает свой Зал славы

Зал славы Премьер-Лиги Премьер-Лига объявила о создании своего Зала славы, и первые двое игроков будут в него включены уже в следующем месяце.

Как говорится в официальном заявлении, включение в Зал славы будет высшей индивидуальной наградой, присуждаемой английской лигой.

Официальное открытие Зала славы намечено на 19 марта. Первых двух резидентов выберет Премьер-Лига, но одновременно фанатам будет предложен шорт-лист игроков, украшавших высший дивизион Англии с 1992 года — посредством голосования болельщиков Зал славы получит новых членов.

Спонсором Зала славы станет компания Budweiser — официальное пиво Премьер-Лиги.

Добавим, в Зал славы будут принимать только завершивших карьеру игроков и только на основе их достижений в Премьер-Лиги.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. alex7301 27.02.2020 16:46 # alex7301
    САФ ГИГГЗ И МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД С ВЕЧНЫМ РЕКОРДОМ 13 ЧЕМПИОНСТВ ЛИВЕРПУЛЬ -0!!!!

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  2. ganinilyha 27.02.2020 16:44 # ganinilyha
    Ширер, Анри, Лэмпард

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  3. lfc-krr 27.02.2020 16:35 # lfc-krr
    Через много лет, там будет весь составл ЛФК 2019-2020 года.

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  4. shakur 27.02.2020 16:33 # shakur
    Проголосовал за Джеррарда и Анри

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  5. januzaj00 27.02.2020 16:33 # januzaj00
    САФ и Ширрер

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  6. slash-lfc 27.02.2020 16:24 # slash-lfc
    Мичу и Ба Демба

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  7. ganinilyha 27.02.2020 16:20 # ganinilyha
    Жаль без жирольда

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  8. chr1s8rown 27.02.2020 16:16 # chr1s8rown
    Аф в полку жульников

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  9. sir-alexferguson 27.02.2020 16:09 # sir-alexferguson
    Ну тут изи. скоулз и гигз.

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  10. electric 27.02.2020 16:07 # electric
    Зал славы жирорта - так бы сразу и сказали.

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