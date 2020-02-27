Анонс ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

В четверг "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" проведут ответные встречи 1/16 финала Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭСПАНЬОЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:55



"Волки" убедительно выиграли первый матч, однако главный тренер Нуну Эшпириту Санту заявил, что к ответной встрече его команда отнесется так же и не будет выставлять ослабленный состав.



Впрочем, Эшпириту Санту все равно будет держать в уме ближайший матч в Премьер-Лиги — против "Тоттенхэма", своего прямого конкурента.



- В истории Кубка УЕФА / Лиги Европы лишь в двух случаях из 221 команде удалось пройти в следующий раунд, проиграв первый матч с разницей в четыре гола или более.

- Единственный предыдущий домашний матч против английской команды "Эспаньол" выиграл — 5:2 против "Бирмингема" в Кубке ярмарок сезона 1961/62.

- Включая квалификацию, "Вулверхэмптон" не знает поражений уже в шести выездных матчах в этом розыгрыше Лиги Европы и забил в них 17 голов.

- Единственный предыдущий выезд "волков" в Испанию завершился их поражением 4:0 от "Барселоны" в феврале 1960.

- Вингер "Вулверхэмптона" Диогу Жота является совместно лучшим бомбардиром этого розыгрыша Лиги Европы с шестью голами, причем все шесть он забил в двух последних матчах.



"Волки" отправились на этот выезд без испанского защитника Хонни, который получил сильный ушиб против "Норвича" в воскресенье.



АРСЕНАЛ — ОЛИМПИАКОС 23:00 Онлайн-трансляция



Выезд в Грецию получился достаточно тяжелым для "Арсенала", однако подопечные Микеля Артеты сохранили свои ворота на замке, а в концовке матча усилиями Александра Лакасетта забили единственный гол.



С тех пор "канониры" также успели обыграть "Эвертон" в Премьер-Лиге со счетом 3:2, а Артета назвал прошедшую неделю лучшей за время своей работы главным тренером.



- "Арсенал" выиграл три из четырех домашних встреч с "Олимпиакосом" во всех соревнованиях, но самую последнюю проиграл 2:3 — на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2015/16.

- Включая квалификацию, "Арсенал" проходил дальше во всех 17 последних противостояниях на вылет в еврокубках, если выигрывал первый матч на выезде.

- Букайо Сака — лучший ассистент этого розыгрыша Лиги Европы. Юниор "Арсенала" отдал пять результативных передач (не включая квалификацию), и это рекорд для английского игрока за сезон с момента ребрендинга соревнования.

- Включая квалификацию, "Олимпиакос" проходил дальше лишь в двух из 32 противостояний на вылет в еврокубках, когда проигрывал первый матч.

- Не включая квалификацию, "Олимпиакос" проиграл 10 из последних 11 выездных матчей в еврокубках.



Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац угодил в лазарет с травмой плеча. Киран Тирни и Седрик Соареш вернутся к тренировкам до конца месяца.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРЮГГЕ 23:00 Онлайн-трансляция



Ничья 1:2 в "Брюгге" — не совсем тот результат, на который надеялись фанаты "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" отыгрались по ходу матча и забили на выезде, что дает им некоторое преимущество перед ответной встречей.



Команда Оле Гуннара Сульшера находится в приподнятом настроении, в минувший уикенд вскарабкавшись на пятое место в Премьер-Лиге.



- Прежде "Юнайтед" лишь однажды принимал "Брюгге" на своем поле, одержав победу 3:1 в квалификации Лиги Чемпионов сезона 2015/16.

- "Брюгге" еще никогда не побеждал в Англии в рамках еврокубках (включая квалификацию) — 10 поражений из 12 последних выездов сюда.

- "Юнайтед" не проигрывает дома уже на протяжении 12 матчей в Лиге Европы, включая 10 побед.

- Антони Мартиаль забил три гола в четырех последних европейских матчах за "Юнайтед", хотя до этого только три в 26.



В лазарете "Юнайтед" остаются Поль Погба и Маркус Рэшфорд, но все остальные игроки в строю.