Вернер получил предложения от МЮ и "Барселоны", но ждет "Ливерпуль"
"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" сделали свои предложения нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, однако тот ждет звонка из "Ливерпуля".
По информации The Athletic, трансфер Вернера может быть выкуплен за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов, однако воспользоваться этим правом необходимо до апреля, тем самым оставив "РБ Лейпциг" несколько месяцев на поиски замены.
Свою готовность заплатить требуемые деньги уже выразили "Юнайтед" и "Барселона", но сам Тимо предпочитает поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".
Пока "Ливерпуль" не выдвинул свое предложение, однако 23-летний игрок сборной Германии определенно интересен победителям Лиги Чемпионов.
Добавим, что в прошлом "Ливерпулю" неоднократно приходилось открывать переговоры на раннем этапе. Именно так "красные" согласовали переходы Фабиньо и Алиссона.
27.02.2020 14:00
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КНЯЗИ будут решать,кому и куда переходить этим летом.
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без цитат - классика.
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Игрок норм, но в ЛФК не нужен. Никого из тройки не вытеснит, на банке деградирует.
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Мижухло,проснись, Ливерпуль уже предложение ему сделал
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жалко не чем заманить такого игрока в Челси
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