Вернер получил предложения от МЮ и "Барселоны", но ждет "Ливерпуль"

"Манчестер Юнайтед" и "Барселона" сделали свои предложения нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, однако тот ждет звонка из "Ливерпуля".

По информации The Athletic, трансфер Вернера может быть выкуплен за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов, однако воспользоваться этим правом необходимо до апреля, тем самым оставив "РБ Лейпциг" несколько месяцев на поиски замены.



Свою готовность заплатить требуемые деньги уже выразили "Юнайтед" и "Барселона", но сам Тимо предпочитает поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".



Пока "Ливерпуль" не выдвинул свое предложение, однако 23-летний игрок сборной Германии определенно интересен победителям Лиги Чемпионов.



Добавим, что в прошлом "Ливерпулю" неоднократно приходилось открывать переговоры на раннем этапе. Именно так "красные" согласовали переходы Фабиньо и Алиссона.