Вернер получил предложения от МЮ и "Барселоны", но ждет "Ливерпуль"

Тимо Вернер "Манчестер Юнайтед" и "Барселона" сделали свои предложения нападающему "РБ Лейпциг" Тимо Вернеру, однако тот ждет звонка из "Ливерпуля".

По информации The Athletic, трансфер Вернера может быть выкуплен за фиксированную сумму в 51 миллион фунтов, однако воспользоваться этим правом необходимо до апреля, тем самым оставив "РБ Лейпциг" несколько месяцев на поиски замены.

Свою готовность заплатить требуемые деньги уже выразили "Юнайтед" и "Барселона", но сам Тимо предпочитает поработать со своим соотечественником Юргеном Клоппом в "Ливерпуле".

Пока "Ливерпуль" не выдвинул свое предложение, однако 23-летний игрок сборной Германии определенно интересен победителям Лиги Чемпионов.

Добавим, что в прошлом "Ливерпулю" неоднократно приходилось открывать переговоры на раннем этапе. Именно так "красные" согласовали переходы Фабиньо и Алиссона.


Метки Барселона, Вернер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. dragon 27.02.2020 15:14 # dragon
    КНЯЗИ будут решать,кому и куда переходить этим летом.

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  2. alexomck 27.02.2020 15:02 # alexomck
    без цитат - классика.

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  3. gin 27.02.2020 14:06 # gin
    Игрок норм, но в ЛФК не нужен. Никого из тройки не вытеснит, на банке деградирует.

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  4. liverbro 27.02.2020 14:05 # liverbro
    Мижухло,проснись, Ливерпуль уже предложение ему сделал

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  5. blueswin 27.02.2020 14:03 # blueswin
    жалко не чем заманить такого игрока в Челси

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