"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 42 млн. фунтов за сезон 2018/19

"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 42 миллиона фунтов до вычета налогов по итогам прошлого сезона.

За 12-месячный период, который оканчивается 31 мая 2019, мерсисайдский клуб заработал 533 млн. фунтов — на 78 млн. фунтов больше, чем за предыдущий год.



При этом в отчетный период "красные" инвестировали рекордные 223 млн. фунтов в укрепление состава, купив среди прочих Алиссона, Фабиньо, Наби Кейта и Джердана Шакири. Также клуб продлил контракты с 11 игроками первой команды, включая свое атакующее трио.



Особенно выросли доходы "Ливерпуля" от телевизионных трансляций — с 41 до аж 226 млн. фунтов. Значительно увеличились и поступления от коммерческой деятельности — с 34 до 188 млн. фунтов.



"Ливерпулю" удалось отразить прибыль, даже несмотря на то, что в сезоне 2018/19 клуб потратил 50 млн. фунтов на новую тренировочную базу, которая открывается уже в июле.



Добавим, что в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа до последнего тура сражалась за титул Премьер-Лиги, а также выиграла Лигу Чемпионов.