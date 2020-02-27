"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 42 млн. фунтов за сезон 2018/19
"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 42 миллиона фунтов до вычета налогов по итогам прошлого сезона.
За 12-месячный период, который оканчивается 31 мая 2019, мерсисайдский клуб заработал 533 млн. фунтов — на 78 млн. фунтов больше, чем за предыдущий год.
При этом в отчетный период "красные" инвестировали рекордные 223 млн. фунтов в укрепление состава, купив среди прочих Алиссона, Фабиньо, Наби Кейта и Джердана Шакири. Также клуб продлил контракты с 11 игроками первой команды, включая свое атакующее трио.
Особенно выросли доходы "Ливерпуля" от телевизионных трансляций — с 41 до аж 226 млн. фунтов. Значительно увеличились и поступления от коммерческой деятельности — с 34 до 188 млн. фунтов.
"Ливерпулю" удалось отразить прибыль, даже несмотря на то, что в сезоне 2018/19 клуб потратил 50 млн. фунтов на новую тренировочную базу, которая открывается уже в июле.
Добавим, что в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа до последнего тура сражалась за титул Премьер-Лиги, а также выиграла Лигу Чемпионов.
27.02.2020 13:25
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За сезон 19/20 прибыль похоже будет раз в 5 больше, учитывая, что на трансферы особо не тратились и сторонних расходов, типа реконструкций, не было
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Бизнес-крейсер
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Грамотно ведут дела FSG, молодцы
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Финансовые акулы
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топчики
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КОРОЛИ!!!
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князи
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