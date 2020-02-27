"Ливерпуль" отчитался о прибыли в 42 млн. фунтов за сезон 2018/19

Ливерпуль "Ливерпуль" отчитался о прибыли в 42 миллиона фунтов до вычета налогов по итогам прошлого сезона.

За 12-месячный период, который оканчивается 31 мая 2019, мерсисайдский клуб заработал 533 млн. фунтов — на 78 млн. фунтов больше, чем за предыдущий год.

При этом в отчетный период "красные" инвестировали рекордные 223 млн. фунтов в укрепление состава, купив среди прочих Алиссона, Фабиньо, Наби Кейта и Джердана Шакири. Также клуб продлил контракты с 11 игроками первой команды, включая свое атакующее трио.

Особенно выросли доходы "Ливерпуля" от телевизионных трансляций — с 41 до аж 226 млн. фунтов. Значительно увеличились и поступления от коммерческой деятельности — с 34 до 188 млн. фунтов.

"Ливерпулю" удалось отразить прибыль, даже несмотря на то, что в сезоне 2018/19 клуб потратил 50 млн. фунтов на новую тренировочную базу, которая открывается уже в июле.

Добавим, что в прошлом сезоне команда Юргена Клоппа до последнего тура сражалась за титул Премьер-Лиги, а также выиграла Лигу Чемпионов.


Метки Ливерпуль, финансы

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 13:25

Количество просмотров Просмотров: 356

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Последние комментарии:




  1. liverfun 27.02.2020 13:40 # liverfun
    За сезон 19/20 прибыль похоже будет раз в 5 больше, учитывая, что на трансферы особо не тратились и сторонних расходов, типа реконструкций, не было

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  2. vyrentz 27.02.2020 13:39 # vyrentz
    Бизнес-крейсер

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  3. masta 27.02.2020 13:33 # masta
    Грамотно ведут дела FSG, молодцы

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  4. felixok 27.02.2020 13:31 # felixok
    Финансовые акулы

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  5. ibe 27.02.2020 13:30 # ibe
    топчики

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  6. scholes22 27.02.2020 13:27 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  7. rap-woiska 27.02.2020 13:27 # rap-woiska
    князи

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