Сон отправился в Южную Корею, несмотря на опасения насчет коронавируса

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" разрешил своему нападающему Сон Хен Мину отправиться на операцию в Сеул, который находится всего в 150 милях от одного из двух крупнейших очагов распространения коронавируса.

Напомним, Сон получил травму правой руки в матче против "Астон Виллы" ранее в феврале. "Шпоры" официально объявили, что игрок пропустит "несколько недель" в связи с операцией, а главный тренер Жозе Моуриньо заявил, что его подопечный может не вернуться до конца сезона.

Ранее на текущей неделе 27-летний нападающий улетел на родину в Южную Корею. Сон специально отправился к проверенному хирургу, который три года назад вставил ему пластину в сломанное предплечье.

Как сообщает Daily Mail, Сон отправился на операцию в Сеул с разрешения клуба. В "Тоттенхэме" посчитали, что риск подхватить коронавирус минимален для Сона.

В данный момент Сон восстанавливается после хирургического вмешательства и вернется в Англию до конца недели. Футболисту не потребуется карантин — только если у него не будут выявлены симптомы болезни.


Метки Сон, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 12:00

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  1. lfc-krr 27.02.2020 13:14 # lfc-krr
    Лондон - гудбай (с)

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  2. scouser2005 27.02.2020 13:10 # scouser2005
    С короной приедет...

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  3. electric 27.02.2020 12:51 # electric
    Дэбилы в тотене работают.

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  4. gandalf 27.02.2020 12:38 # gandalf
    Надо заразить апл, чтобы сезон недоиграли и не дали лифаку титул

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  5. mancunia-planet 27.02.2020 12:15 # mancunia-planet
    РФ прекращает выдачу виз гражданам ЮК. С 1 марта будет прекращено авиасообщение.

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  6. antiterror 27.02.2020 12:05 # antiterror
    Что тут можно сказать? ozonF

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