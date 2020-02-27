Сон отправился в Южную Корею, несмотря на опасения насчет коронавируса
"Тоттенхэм" разрешил своему нападающему Сон Хен Мину отправиться на операцию в Сеул, который находится всего в 150 милях от одного из двух крупнейших очагов распространения коронавируса.
Напомним, Сон получил травму правой руки в матче против "Астон Виллы" ранее в феврале. "Шпоры" официально объявили, что игрок пропустит "несколько недель" в связи с операцией, а главный тренер Жозе Моуриньо заявил, что его подопечный может не вернуться до конца сезона.
Ранее на текущей неделе 27-летний нападающий улетел на родину в Южную Корею. Сон специально отправился к проверенному хирургу, который три года назад вставил ему пластину в сломанное предплечье.
Как сообщает Daily Mail, Сон отправился на операцию в Сеул с разрешения клуба. В "Тоттенхэме" посчитали, что риск подхватить коронавирус минимален для Сона.
В данный момент Сон восстанавливается после хирургического вмешательства и вернется в Англию до конца недели. Футболисту не потребуется карантин — только если у него не будут выявлены симптомы болезни.
27.02.2020 12:00
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