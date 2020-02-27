Бекхэм: "Сульшер хорошо делает свою работу"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хорошо делает свою работу.
В своем первом полном сезоне в качестве рулевого "Юнайтед" Сульшер занимает пятое место в Премьер-Лиге, достиг 1/8 финала Кубка Англии, а в четверг вечером постарается выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
На протяжении всей кампании насчет будущего Сульшера не утихают слухи, как и критика насчет игры "дьяволов", однако Бекхэм одобряет курс норвежца.
"Думаю, он хорошо делает свою работу. Он продолжает трудиться с позитивным отношением к игрокам, и это он почерпнул у босса (Алекса Фергюсона). Сэр Алекс никогда бы не стал критиковать игрока из своего клуба, и Оле точно такой же".
"Он все еще учится, но он будет заботиться о своих игроках и заботиться о "Манчестер Юнайтед". Все наши фанаты будут позади него, потому что он отличный человек и потому что он сделал так много для клуба за все предыдущие годы".
"Сложно ли мне наблюдать за их игрой сейчас? Нет, потому что я настоящий фанат "Манчестер Юнайтед", и я обожаю следить за их игрой, независимо от ситуации. Но будем надеяться, ожидание трофея не продлится слишком долго, потому что мы являемся одним из крупнейших клубов в мире, и не так много клубов обладают теми же традициями", — сообщил Бекхэм Sky Sports.
27.02.2020 11:00
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"Все наши фанаты будут позади него"
А по русски никак не? Что за перевод кривой? Так не говорят
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Чииивоооооо???!!!
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Твои слова да богу в уши.
Горлумчик держись!
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