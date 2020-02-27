Бекхэм: "Сульшер хорошо делает свою работу"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер хорошо делает свою работу.

В своем первом полном сезоне в качестве рулевого "Юнайтед" Сульшер занимает пятое место в Премьер-Лиге, достиг 1/8 финала Кубка Англии, а в четверг вечером постарается выйти в 1/8 финала Лиги Европы.



На протяжении всей кампании насчет будущего Сульшера не утихают слухи, как и критика насчет игры "дьяволов", однако Бекхэм одобряет курс норвежца.



"Думаю, он хорошо делает свою работу. Он продолжает трудиться с позитивным отношением к игрокам, и это он почерпнул у босса (Алекса Фергюсона). Сэр Алекс никогда бы не стал критиковать игрока из своего клуба, и Оле точно такой же".



"Он все еще учится, но он будет заботиться о своих игроках и заботиться о "Манчестер Юнайтед". Все наши фанаты будут позади него, потому что он отличный человек и потому что он сделал так много для клуба за все предыдущие годы".



"Сложно ли мне наблюдать за их игрой сейчас? Нет, потому что я настоящий фанат "Манчестер Юнайтед", и я обожаю следить за их игрой, независимо от ситуации. Но будем надеяться, ожидание трофея не продлится слишком долго, потому что мы являемся одним из крупнейших клубов в мире, и не так много клубов обладают теми же традициями", — сообщил Бекхэм Sky Sports.