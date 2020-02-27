Полиция арестовала хакера, взломавшего переписку Гвардиолы

На этой неделе полиция Манчестера задержала хакера, который взломал частную переписку Хосепа Гвардиолы и этим пытался шантажировать главного тренера "Манчестер Сити".

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, хакер получил доступ к списку контактов Гвардиолы, а также к его переписке по электронной почте, где содержатся конфиденциальные детали насчет игроков и трансферов.



Утечка информации случилась в 2017 году, когда хакер как сотрудник IT-компании работал на тренировочной базе "горожан". В переписке Гвардиолы за тот период упоминаются некоторые трансферные цели "Сити", включая Сократиса Папастатопулоса и Маттейса Де Лигта.



Сообщается, что хакер пытался продать добытую информацию за биткоины стоимостью в 100 тысяч фунтов, однако полиция пресекла эту попытку, арестовав 30-летнего мужчину.



Добавим, что санкции УЕФА в отношении "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей тоже опираются на взломанную переписку. Также взлому в свое время подверглась скаутская система "горожан" со стороны "Ливерпуля".