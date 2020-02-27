Полиция арестовала хакера, взломавшего переписку Гвардиолы

Хосеп Гвардиола На этой неделе полиция Манчестера задержала хакера, который взломал частную переписку Хосепа Гвардиолы и этим пытался шантажировать главного тренера "Манчестер Сити".

Как утверждает The Sun в эксклюзивном материале, хакер получил доступ к списку контактов Гвардиолы, а также к его переписке по электронной почте, где содержатся конфиденциальные детали насчет игроков и трансферов.

Утечка информации случилась в 2017 году, когда хакер как сотрудник IT-компании работал на тренировочной базе "горожан". В переписке Гвардиолы за тот период упоминаются некоторые трансферные цели "Сити", включая Сократиса Папастатопулоса и Маттейса Де Лигта.

Сообщается, что хакер пытался продать добытую информацию за биткоины стоимостью в 100 тысяч фунтов, однако полиция пресекла эту попытку, арестовав 30-летнего мужчину.

Добавим, что санкции УЕФА в отношении "Сити" за нарушения правил финансового фейр-плей тоже опираются на взломанную переписку. Также взлому в свое время подверглась скаутская система "горожан" со стороны "Ливерпуля".


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 27.02.2020 11:08 # arman-kz
    Все там крысы в сити. И игроки побегут, если не удастся отбиться от санкций УЕФА

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  2. killrill 27.02.2020 10:55 # killrill
    Опять эти скаузерские говноеды (((

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  3. gerrard08 27.02.2020 10:45 # gerrard08
    Ладно еще команда прошареных шпионов от лфк, но теперь, кажись любой бомж может взломать их КОРОЛевство.

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  4. mcfc-fantactic 27.02.2020 10:37 # mcfc-fantactic
    Опять эти обрыганы) Милнер сука, все ходы сдал)))

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  5. tigerpool 27.02.2020 10:07 # tigerpool
    это был бесписка

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