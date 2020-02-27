"Юнайтед" может продать Де Хеа летом

"Манчестер Юнайтед" может принести Давида Де Хеа в жертву, продав своего первого номера, чтобы высвободить средства на укрепление состава грядущим летом.

Напомним, в сентябре 2019 Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, продлив свой истекавший контракт до 2023 года.



В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер проигнорировал Де Хеа, когда назначил новым капитаном команды не Давида, а защитника Харри Магуайра взамен проданного в "Интер" Эшли Янга.



А теперь, утверждает Goal, Сульшер может попрощаться с Де Хеа, отдав свитер с первым номером Серхио Ромеро, который является дублером Давида, или Дину Хендерсону, который принадлежит "Юнайтед" и блестяще выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.



Ожидается, что "дьяволы" будут открыты к предложениям клубов вроде "Ювентуса", ПСЖ и представителей Ла Лиги насчет Де Хеа, чья продажа обеспечила бы Сульшеру дополнительные средства на укрепление более важных позиций.