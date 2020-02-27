"Юнайтед" может продать Де Хеа летом
"Манчестер Юнайтед" может принести Давида Де Хеа в жертву, продав своего первого номера, чтобы высвободить средства на укрепление состава грядущим летом.
Напомним, в сентябре 2019 Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, продлив свой истекавший контракт до 2023 года.
В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер проигнорировал Де Хеа, когда назначил новым капитаном команды не Давида, а защитника Харри Магуайра взамен проданного в "Интер" Эшли Янга.
А теперь, утверждает Goal, Сульшер может попрощаться с Де Хеа, отдав свитер с первым номером Серхио Ромеро, который является дублером Давида, или Дину Хендерсону, который принадлежит "Юнайтед" и блестяще выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.
Ожидается, что "дьяволы" будут открыты к предложениям клубов вроде "Ювентуса", ПСЖ и представителей Ла Лиги насчет Де Хеа, чья продажа обеспечила бы Сульшеру дополнительные средства на укрепление более важных позиций.
27.02.2020 09:00
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Учитывая, что в последнее время уже не тащит так, как раньше, то спасибо за былые заслуги и пока! Смена достойная есть.
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Да, пожалуй пора. Играет он в последнее время хорошо, но не так как раньше. Без огонька. Лучше отпустить чувака, сказав спасибо за крутые сейвы. Денег выручить, да и замена какая-никакая есть.
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Надоело ему тащить мертвый МЮ, свалит наверное
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