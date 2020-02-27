"Юнайтед" может продать Де Хеа летом

Давид Де Хеа "Манчестер Юнайтед" может принести Давида Де Хеа в жертву, продав своего первого номера, чтобы высвободить средства на укрепление состава грядущим летом.

Напомним, в сентябре 2019 Де Хеа положил конец спекуляциям насчет своего будущего, продлив свой истекавший контракт до 2023 года.

В прошлом месяце главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер проигнорировал Де Хеа, когда назначил новым капитаном команды не Давида, а защитника Харри Магуайра взамен проданного в "Интер" Эшли Янга.

А теперь, утверждает Goal, Сульшер может попрощаться с Де Хеа, отдав свитер с первым номером Серхио Ромеро, который является дублером Давида, или Дину Хендерсону, который принадлежит "Юнайтед" и блестяще выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды.

Ожидается, что "дьяволы" будут открыты к предложениям клубов вроде "Ювентуса", ПСЖ и представителей Ла Лиги насчет Де Хеа, чья продажа обеспечила бы Сульшеру дополнительные средства на укрепление более важных позиций.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1199

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. antiterror 27.02.2020 09:45 # antiterror
    Учитывая, что в последнее время уже не тащит так, как раньше, то спасибо за былые заслуги и пока! Смена достойная есть.

    (ответить)

  2. muaxaxaxa 27.02.2020 09:26 # muaxaxaxa
    Да, пожалуй пора. Играет он в последнее время хорошо, но не так как раньше. Без огонька. Лучше отпустить чувака, сказав спасибо за крутые сейвы. Денег выручить, да и замена какая-никакая есть.

    (ответить)

  3. abse 27.02.2020 09:05 # abse
    Надоело ему тащить мертвый МЮ, свалит наверное

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: