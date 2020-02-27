Упамекано — цель номер один "Челси" на лето

"Челси" видит в защитнике "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано свой трансферную цель номер один на грядущее лето.

Ранее в феврале "синие" согласовали приобретение вингера Хакима Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов. Теперь главный тренер Фрэнк Лэмпард готов сместить внимание на укрепление оборонительной линии.



Оборона "Челси" определенно нуждается в усилении — в 39 матчах этого сезона с учетом всех соревнований подопечные Лэмпарда лишь семь раз уходили с поля без пропущенного гола, а во вторник были разобраны по частям "Баварией".



Как утверждает Daily Mirror, Лэмпард видит в Упамекано наиболее подходящего партнера для Антонио Рюдигера, чье положение — наряду с Рисом Джеймсом и Сесаром Аспиликуэтой — незыблемо в глазах Фрэнка.



Интерес к Дайо сохраняет и "Арсенал", однако шансы "канониров" побороться за 21-летнего француза во многом зависят от попадания в Лигу Чемпионов.