Упамекано — цель номер один "Челси" на лето
"Челси" видит в защитнике "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано свой трансферную цель номер один на грядущее лето.
Ранее в феврале "синие" согласовали приобретение вингера Хакима Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов. Теперь главный тренер Фрэнк Лэмпард готов сместить внимание на укрепление оборонительной линии.
Оборона "Челси" определенно нуждается в усилении — в 39 матчах этого сезона с учетом всех соревнований подопечные Лэмпарда лишь семь раз уходили с поля без пропущенного гола, а во вторник были разобраны по частям "Баварией".
Как утверждает Daily Mirror, Лэмпард видит в Упамекано наиболее подходящего партнера для Антонио Рюдигера, чье положение — наряду с Рисом Джеймсом и Сесаром Аспиликуэтой — незыблемо в глазах Фрэнка.
Интерес к Дайо сохраняет и "Арсенал", однако шансы "канониров" побороться за 21-летнего француза во многом зависят от попадания в Лигу Чемпионов.
27.02.2020 08:00
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Последние комментарии:
Больше больше нигеров с тупыми рожами в членчи!!!!
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даже без ЛЧ он выберет Аснл, т.к. сам заявлял что хочет в Аснл. вопрос только будет ли он нам нужен
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Да это второй зума. Спасибо, нет
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Физрук загубит такого таланта
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