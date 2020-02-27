Упамекано — цель номер один "Челси" на лето

Дайо Упамекано "Челси" видит в защитнике "РБ Лейпциг" Дайо Упамекано свой трансферную цель номер один на грядущее лето.

Ранее в феврале "синие" согласовали приобретение вингера Хакима Зийеша у "Аякса" за 38 миллионов фунтов. Теперь главный тренер Фрэнк Лэмпард готов сместить внимание на укрепление оборонительной линии.

Оборона "Челси" определенно нуждается в усилении — в 39 матчах этого сезона с учетом всех соревнований подопечные Лэмпарда лишь семь раз уходили с поля без пропущенного гола, а во вторник были разобраны по частям "Баварией".

Как утверждает Daily Mirror, Лэмпард видит в Упамекано наиболее подходящего партнера для Антонио Рюдигера, чье положение — наряду с Рисом Джеймсом и Сесаром Аспиликуэтой — незыблемо в глазах Фрэнка.

Интерес к Дайо сохраняет и "Арсенал", однако шансы "канониров" побороться за 21-летнего француза во многом зависят от попадания в Лигу Чемпионов.


Метки РБ Лейпциг, Упамекано, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2020 08:00

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  1. carrick-16 27.02.2020 09:53 # carrick-16
    Больше больше нигеров с тупыми рожами в членчи!!!!

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  2. wengerrrro 27.02.2020 08:59 # wengerrrro
    даже без ЛЧ он выберет Аснл, т.к. сам заявлял что хочет в Аснл. вопрос только будет ли он нам нужен

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  3. ry-l 27.02.2020 08:53 # ry-l
    Да это второй зума. Спасибо, нет

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  4. chr1s8rown 27.02.2020 08:01 # chr1s8rown
    Физрук загубит такого таланта

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