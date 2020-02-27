Кагава помог Минамино решиться на переход в "Ливерпуль"

Вингер Такуми Минамино рассказал, что экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Синдзи Кагава помог ему принять решение о переходе в "Ливерпуль".

В данный момент Минамино все еще осваивается на "Энфилде", куда он перебрался в прошлом месяце из "Ред Булл" за 7.25 млн. фунтов.



Перед тем, как согласиться на переход к "красным", 25-летний японец поговорил с некоторыми из своих более опытных соотечественников, поигравших в Европе.



"Я разговаривал с Майей Йошидой из "Саутгемптона", но не спрашивал его насчет "Ливерпуля". Я лишь сказал ему, что собираюсь в Премьер-Лигу — я никогда не говорил ему, что это будет "Ливерпуль"!



"Также я разговаривал с Синдзи Кагавой, поскольку он поиграл у Юргена Клоппа в Дортмунде. Клопп говорил со мной о Синдзи, а Синдзи говорил о Клоппе, и я смог почувствовать, что у них очень хорошие отношения".



"Синдзи сказал, что Клопп — один из лучших тренеров в мире. Теперь я здесь и работаю с ним, и я смог убедиться, что он действительно является одним из лучших", — цитирует Минамино Goal.