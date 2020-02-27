Гвардиола уверен, что Зидан что-нибудь придумает к ответному матчу

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился радостью от победы над "Реалом", но выразил уверенность, что его коллега Зинедин Зидан придумает что-нибудь к выезду на "Этихад".

В среду вечером "горожане" отпраздновали волевую победу 1:2 в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов. Гвардиола остался доволен действиями своей команды в Мадриде, но предупреждает, что это еще не конец.



"Конечно, я рад, что мы победили, но также меня порадовало, какую игру мы показали".



"Мы пытались проявить свой характер против такого сложного соперника. Они очень хорошо начали, и в первые 10-15 минут мы не могли зацепиться за мяч. Нам не удавалось сделать 10-15 передач подряд. Но после этих 15 минут мы заиграли очень хорошо".



"Мы пропустили гол, когда играли лучше. На этом уровне нельзя пропускать подобные голы, но иногда это случается. Но когда "Реал" играл лучше, забили мы, после чего мы нашли ритм и забили второй".



"Сегодня мы счастливы, но это еще не конец. Если в мире и есть команда, способная отыграться после чего угодно, то это "Реал", со своим опытом и историей. Но я надеюсь, в ответном матче мы сыграем хорошо и пройдем дальше".



"Я практически уверен, что Зидан и его люди изучат наши действия, и ответный матч будет другим. Мы должны быть осторожны и готовы к его задумкам. Нам нужно будет быстро адаптироваться и постараться одержать победу", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.