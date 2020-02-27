"Сити" одержал волевую победу в гостях у "Реала"
"Манчестер Юнайтед" отпраздновал волевую победу 1:2 над "Реалом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
По сравнению с минимальной победой над "Лестером" в стартовом составе "горожан" появились Николас Отаменди и Габриэль Жезус, заменив Давида Сильву и Серхио Агуэро. Выздоровевший Рахим Стерлинг расположился в запасе.
Первые 20 минут прошли при абсолютном штиле — команды лишь присматривались друг к другу. А на 21-й минуте Кевин Де Брюйне сделал передачу на Жезуса, который на левом краю штрафной убрал защитника и нанес удар — Тибо Куртуа справился.
Ответ "Реала" последовал на 30-й минуте — и какой! После навесной передачи партнера Карим Бензема нанес удар головой, заставив Эдерсона совершить блестящий сейв. Голкипер гостей отразил мяч прямо на Винисиуса, но тот такого роскошного подарка не ожидал.
Спустя три минуты Хосепу Гвардиоле пришлось заменить получившего травму Эмерика Лапорта, вместо которого в игру вступил Фернандиньо.
После обмена голевыми моментами игра снова успокоилась и снова встрепенулась перед самым перерывом, когда Куртуа отбил мяч после углового на Жезуса, а тот нанес удар из пределов штрафной — снаряд был остановлен на линии ворот тремя защитниками "Реала".
С началом второго тайма "горожане" прибрали инициативу и принялись атаковать. Три хороших момента подряд имел Рияд Махрез, но в первом случае он не попал в створ, а в двух других не смог пробить Куртуа.
А на 60-й минуте хозяева ответили. Недопонимание между Родри и Николасом Отаменди привело к тому, что Винисиус оказался на левом краю штрафной, откуда сделал передачу в центр свободному Иско, который в свою очередь пробил низом мимо Эдерсона — 1:0.
После пропущенного гол "Реал" почувствовал себя уверенно, тогда как "Сити" неубедительно атаковал и столь же неубедительно оборонялся.
Казалось, хозяева контролируют игру, но на 78-й минуте после блестящей передачи верхом от Де Брюйне с левого края штрафной в центр Жезус блестяще пробил головой с отскоком от газона — 1:1.
Теперь уже психологическое преимущество перешло к "горожанам", а на 82-й минуте появившийся на замену Стерлинг нарвался на фол Дани Карвахаля в штрафной. Де Брюйне с пенальти переиграл своего партнера по сборной Бельгии Куртуа — 1:2.
На 86-й минуте положение "Реала" стало еще хуже. Серхио Рамос совершил фол последней надежды на Жезусе, за что получил красную карточку и дисквалификацию на ответный матч. Удар Махреза со штрафного был остановлен Куртуа.
"Сити" пропустил гол, который был против хода матча, однако в концовке восстановил справедливость, хотя к тому моменту предпосылки для этого отсутствовали. После достаточно унылого первого тайма команды разыгрались после перерыва, что обещает интересную вторую встречу на "Этихад".
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (0:0)
Голы: Иско 60 — Жезус 78, Де Брюйне 83 (пен).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Ферлан Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич (Васкес 84), Винисиус (Бэйл 75), Иско (Йович 84), Бензема.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Лапорт (Фернандиньо 33), Бенжамен Менди, Родри, Де Брюйне, Гюндоган, Махрез, Бернарду Силва (Стерлинг 73), Жезус.
Предупреждения: Вальверде, Модрич — Бенжамен Менди.
Удаление: Рамос 86.
27.02.2020 00:55
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Последние комментарии:
26.02.2020 15:34 # удалить
mc-od
Матч гостевой, так что можем уже сегодня снять все вопросы с выходом в 1/4. Хотя, "дежурный" гол скорее всего и пропустим. Ну да ладно, надеюсь, сегодня даже самые неадекватные фапловчане будут топить за КОРОЛЕЙ АНГЛИИ. Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/76920/?c=1
Всё, абсолютно всё, как я и предсказывал.)) Уверен, даже самые упоротые хэйтеры и то баблишек подняли. Конечно, Маарез с Жезусом должны были всё раньше решать...
Ну да ладно, едем дальше. На выходных КОРОЛЯМ уже новый трофей предстоить выигрывать. Кароч, скриньте.)) Всем добра!
(ответить)
Не кукарекай раньше времени. Дома вам будет достаточно 1 гол пропустить и все на смарку.
Кстати, судя по статье победу одержал скам )) Нехорошая примета.
"Манчестер Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/posts/76932/?c=1
(ответить)
Судейка кстати максимально адекватным был. Вот бы хоть на пару матчей в апл с Челси такого.
(ответить)
Последняя ЛЧ в истории этого недоклуба, так сказать, лебединая песня.
(ответить)
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Рахим Стерлинг готов сыграть с "Реалом"
26.02.2020 09:13 # удалить
mc-od
КОРОЛЬ!!! Гол, +ГП, скриньте.))
Источник: http://fapl.ru/posts/76909/?c=1
С учетом выхода на замену, рили изи-мани-бет. Вернее, bet-KPACUBO! ))
Спасибо за поздравления. Наших и всех адекватных фапловчан с победой!
(ответить)
Юнайтед ? 🤦♂
(ответить)
Бернабеу пал, Альнс арена пала
Остались Олимпийский в Ювентусе, Метрополитен в Мадриде, Камп Ноу в Каталонии и Энфилд в Англии
(ответить)
КДБ КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Ливерпуль на энфилде одолеет с крупным счетом, не могут обладатели ЛЧ так просто провалиться, в прошлом году с Барселоной страшнее ситуация была.
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Сити красавцы, спасибо за настроение
(ответить)
scouser2005
Горожанки минимально наедятся сливок.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/76920/?c=1#c7100760
Quod erat demonstrandum
(ответить)
нормально задавили сливочную помуйню)могли и больше забить!-покарать теперь и в ответке этих пидоргов!срамосу-срам навеки!!
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Поздравляю. Но зря старались. Победитель ЛЧ может быть только один. Ливерпуль
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Вперёд Сити игра просто огонь желаю вам выграть лигу чемпионов в этом году очень даже заслужили...
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Когда Жезус лишь кончиками пальцев коснулся и Рамос моментально забился в смертельных конвульсиях, проорал, таки карма сука есть))
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Братишку мс-ода с победой. Может так получиться, что Срити единственный из бритов выйдет в 1/4. Атлетико xуесосня может закрыться и не пропустить Ливик.
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Карали
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Бля,это просто оргазм!cmon красиво))
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Реал помойка хлеще чолсе.
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Пенка чистейшая, если что
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