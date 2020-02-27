Сульшер признал, что непопадание в Лигу Чемпионов ударит по МЮ
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его клуб начинает ощущать последствия от неучастия в Лиге Чемпионов.
На текущей неделе "красные дьяволы" опубликовали отчет за второй квартал этого финансового года, поведал о снижении доходов и увеличении долга.
По словам Сульшера, "Юнайтед" по-прежнему крепко состоит на ногам, однако клуб почувствует, если на второй сезон подряд останется вне Лиги Чемпионов.
"У нас большой клуб, у нас хорошее финансовое положение, но чем дольше ты остаешься вне Лиги Чемпионов, тем сильнее страдаешь".
"Поэтому наши амбиции состоят в том, чтобы вернуться в Лигу Чемпионов — по футбольным причинам — и этим помочь клубу финансово. Однако сейчас нам нужно сосредоточиться на Лиге Европы, затем на матче Премьер-Лиги, затем на Кубке Англии", — цитирует Сульшера The Guardian.
27.02.2020 00:05
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