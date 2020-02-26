Ван Перси дал совет "Юнайтед" насчет Погба

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси дал совет "красным дьяволам", как поступить с полузащитником Полем Погба.

В этом сезоне Погба почти не играет из-за проблем с лодыжкой, а в прессе ходят упорные слухи, что Поль настроен покинуть "Юнайтед" грядущим летом.



В этой ситуации Ван Перси призывает клуб и игрока снять неопределенность относительно планов на будущее. Также Робин хочет, чтобы Поль назвал свою лучшую позицию — опорник он или плеймейкер.



"Это очень сложно. Погба в интересной ситуации".



"На мой взгляд, Погба является игроком мирового уровня, он доказывал это на протяжении нескольких лет. У него есть все".



"Думаю, после этой пары лет он в первую очередь должен выйти и сказать, какую позицию он считает своей лучшей. Если он сделает это, люди смогут судить о нем, исходя из этого. А пока что люди толком не знают, шестой он номер или 10-й... В этом есть большая разница".



"У меня есть ощущение, что люди немного несправедливы к нему. Они ожидают от него 20 голов и 20 результативных передач, они ожидают, что он сделает "Манчестер Юнайтед" чемпионом. Но если он шестой номер, тогда нельзя ожидать от него 20 голов. 10 или 12-15, как максимум. Эта неясность и вызывает несправедливое отношение".



"Второй вопрос: счастлив ли он там? Насчет него постоянно ходят слухи, его агент постоянно дает интервью, главный тренер почти каждый день и каждую неделю отвечает на вопросы. Это сильно отвлекает от основного занятия — футбола".



"Я знаю, как это устроено, особенно когда ты травмирован. Люди не могут судить о тебе по игре, поэтому они начинают говорить о других вещах".



"Думаю, для Погба и "Юнайтед" было бы лучше всего... Не знаю — дать совместное интервью с главным тренером или вроде того, чтобы просто сказать: "Слушайте, я хочу этого, я бы хотел играть там-то — судите обо мне по этому. Я счастлив или несчастен". А сейчас в воздухе слишком много вопросов", — цитирует Ван Перси Manchester Evening News.