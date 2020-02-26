FA предъявила Алли обвинения за шутку над азиатом

Деле Алли FA предъявила обвинения Деле Алли после неудачной шутки полузащитника "Тоттенхэма" в социальных сетях.

Напомним, в опубликованном в Snapchat видео Алли неудачно пошутил над мужчиной азиатской внешности по поводу рвущегося за пределы Китая коронавируса.

Алли быстро осознал свою неправоту, удалил видео и принес извинения, однако Ассоциации этого оказалось мало — получив письменные объяснения от Деле, сегодня FA решила выдвинуть свои обвинения.

23-летний англичанин обвиняется в нарушении правил, регламентирующих поведение футболистов в социальных сетях, а также в оскорблении на расовой почве. И если по первому пункту Алли может отделаться штрафом, то по второму ему грозит дисквалификация.

Теперь у Деле есть время до 5 марта, чтобы признать свою вину или подать апелляцию. В похожей ситуации полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва был наказан штрафом в 50 тысяч фунтов и одноматчевой дисквалификацией за расистскую шутку в твиттере насчет одноклубника Бенжамена Менди.


Метки FA, Алли, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. dnssda 26.02.2020 22:26 # dnssda
    Бред. Перебарщивают

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  2. ganinilyha 26.02.2020 22:02 # ganinilyha
    И как он после этого Сону в узкие глаза будет смотреть?

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