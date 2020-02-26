Лакасетт: "Сака — лучший молодой игрок в Премьер-Лиге"

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт считает своего партнера по команде Букайо Сака лучшим молодым игроком во всей Премьер-Лиге.

18-летний Сака стал настоящим откровением в "Арсенале", сыграв уже 26 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.



В последние недели номинальный вингер играет крайнего защитника, но это не мешает ему продолжать приносить пользу команде в атаке — Букайо является лучшим ассистентом "канониров" в этом сезоне, завоевав уважение у своих более опытных партнеров.



"Он правда хорош. Думаю, он, возможно, лучший молодой игрок в лиге. Ему нужно улучшить кое-какие вещи, но мы можем видеть, каким мастерством он обладает. Вдобавок он скромный парень, и это лучшая вещь для него".



"Он очень скромен, он хочет работать и принимает критику, потому что хочет стать лучше".



"Что делает Сака лучшим молодым игроком в лиге? Все просто. Его мастерство. У него хорошая левая нога, и в его руках стать еще лучше", — цитирует Лакасетта Goal.