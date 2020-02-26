Сульшер хочет пробиться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил свою команду, что та не может полагаться на Лигу Европы как на способ пробиться в Лигу Чемпионов.

В четверг вечером "красные дьяволы" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", неделю назад сыграв 1:1 в Бельгии. Победитель этого соревнования, как известно, получает прямую путевку в Лигу Чемпионов.

Между тем минувший уикенд "Юнайтед" поднялся на пятое место в Премьер-Лиге и уступает четвертому "Челси" всего три очка. Именно через внутренний чемпионат Сульшер планирует пробиться в элитный европейский турнир.

"Думаю, мы просто должны двигаться матч за матчем. У нас есть шансы по обоим направлениям, но кубковый турнир — это всегда непредсказуемо".

"Это может быть плохой день или неудобный соперник... Поэтому мы думаем только об одном матче за раз. Надеюсь, мы наберем как можно больше очков в лиге".

"Кубковые турниры непредсказуемы, ты не можешь просто думать "мы непременно выиграем его". Там есть хорошие команды", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 20:00

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  1. smokekush 26.02.2020 20:03 # smokekush
    Суля братишка купи джека гречу(как недостающее звено) и мы будем е*ать апл и всяких испанских и немецких шлюхенций

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