Сульшер хочет пробиться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер предупредил свою команду, что та не может полагаться на Лигу Европы как на способ пробиться в Лигу Чемпионов.

В четверг вечером "красные дьяволы" проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", неделю назад сыграв 1:1 в Бельгии. Победитель этого соревнования, как известно, получает прямую путевку в Лигу Чемпионов.



Между тем минувший уикенд "Юнайтед" поднялся на пятое место в Премьер-Лиге и уступает четвертому "Челси" всего три очка. Именно через внутренний чемпионат Сульшер планирует пробиться в элитный европейский турнир.



"Думаю, мы просто должны двигаться матч за матчем. У нас есть шансы по обоим направлениям, но кубковый турнир — это всегда непредсказуемо".



"Это может быть плохой день или неудобный соперник... Поэтому мы думаем только об одном матче за раз. Надеюсь, мы наберем как можно больше очков в лиге".



"Кубковые турниры непредсказуемы, ты не можешь просто думать "мы непременно выиграем его". Там есть хорошие команды", — цитирует Сульшера Sky Sports.