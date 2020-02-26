Лакасетт опроверг слухи насчет ухода из "Арсенала"

Александр Лакасетт Нападающий Александр Лакасетт опроверг слухи о том, что он может покинуть "Арсенал" в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

На текущей неделе в английской прессе появились слухи, что у Лакасетта есть договоренность с руководством "Арсенала" насчет беспрепятственного ухода из клуба, если "канониры" не квалифицируются в элитный европейский турнир.

28-летнего француза связывают с уходом из "Арсенала" в том числе и из-за плохой формы — с середины декабря он забил только два гола. Однако Александр отрицает, что сидит на чемоданах.

"Я ничего не знаю о подобной договоренности. У меня есть контракт с этим клубом, и для меня нет смысла уходить, если каждый в клубе доволен мной".

"Разговоры есть всегда, но я не отвлекаюсь на это. Если главный тренер, его штаб и мои партнеры по команде довольны мной, то это самое важное", — цитирует Лакасетта Daily Mirror.


Метки Арсенал, Лакасетт, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. element-ekb 26.02.2020 19:14 # element-ekb
    Большую часть вины занимает проигрыш центра поля во многих играх.

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  2. wengerrrro 26.02.2020 19:09 # wengerrrro
    очень жаль
    продать его за 30 млн было бы идеально

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