Лакасетт опроверг слухи насчет ухода из "Арсенала"

Нападающий Александр Лакасетт опроверг слухи о том, что он может покинуть "Арсенал" в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

На текущей неделе в английской прессе появились слухи, что у Лакасетта есть договоренность с руководством "Арсенала" насчет беспрепятственного ухода из клуба, если "канониры" не квалифицируются в элитный европейский турнир.



28-летнего француза связывают с уходом из "Арсенала" в том числе и из-за плохой формы — с середины декабря он забил только два гола. Однако Александр отрицает, что сидит на чемоданах.



"Я ничего не знаю о подобной договоренности. У меня есть контракт с этим клубом, и для меня нет смысла уходить, если каждый в клубе доволен мной".



"Разговоры есть всегда, но я не отвлекаюсь на это. Если главный тренер, его штаб и мои партнеры по команде довольны мной, то это самое важное", — цитирует Лакасетта Daily Mirror.