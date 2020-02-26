"Интер" вступил в переговоры с Вертонгеном

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген может последовать за своим бывшим одноклубником Кристианом Эриксеном в "Интер".

Напомним, в прошлом месяце "Тоттенхэму" удалось получить от "Интера" 17 миллионов фунтов за Эриксена, чей контракт истекал в конце сезона.



Эриксен стал очередным новобранцем "Интера" из Премьер-Лиги при Антонио Конте в качестве главного тренера. За последний год на "Сан-Сиро" также перебрались Эшли Янг, Ромелу Лукаку, Алексис Санчес и Виктор Мосес.



Однако на этом Конте не собирается останавливаться. По информации Evening Standard, "Интер" уже установил контакт с Вертонгеном, выразив желание подписать 32-летнего бельгийца свободным агентом в конце сезона.



Интерес Конте к Вертонгену обусловлен в том числе и опасениями насчет Милана Шкриниара, переманить которого из "Интера" хотят "Манчестер Сити" и "Реал".



Добавим, что Вертонген не имеет твердого места в стартовом составе "шпор" при Жозе Моуриньо, который чаще предпочитает использовать в качестве партнера Тоби Алдервейрелда по центру обороны Давинсона Санчеса.