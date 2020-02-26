МЮ был готов заплатить утроенные отступные за Холанда

Эрлинг Бреут Холанд "Манчестер Юнайтед" был готов заплатить "Ред Булл" отступные по контракту с Эрлингом Бреутом Холандом в троекратном размере, чтобы убедить австрийский клуб продать нападающего в Англию.

Как известно, в январе Холанд присоединился к дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов — именно такая сумма отступных была прописана в контракте 19-летнего норвежца в Зальцбурге.

По информации Bild, клуб с "Олд Траффорд" так сильно хотел заполучить Холанда, с которым главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру довелось поработать в "Мольде", что предложил "Ред Булл" 50 млн. фунтов в качестве компенсации.

Однако камнем преткновения стал агент Мино Райола, с которым "Юнайтед" не смог договориться и который насоветовал своему клиенту продолжить карьеру в Дортмунде.

Предполагается, что Райола затребовал себе и Холанду-старшему огромные комиссионные, а также хотел получить контроль над будущим игрока. "Дьяволы" отказались пойти на поводу у одиозного агента.

Впрочем, пока что у Холанда нет причин жалеть, что он последовал совету Райолы — норвежский юниор блестяще выглядит в "Боруссии", забив 12 голов в своих первых восьми матчах за новый клуб.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. slava-man-utd 26.02.2020 17:52 # slava-man-utd
    Нахер этого райолку. Сульшер найдетеще такого же Холланда на изичах. А какойнить мешок типо шити или реала выкупит его в 100 раз дороже через какое- то время

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  2. chr1s8rown 26.02.2020 17:31 # chr1s8rown
    Ройола > му

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  3. superperez101 26.02.2020 17:26 # superperez101
    райола обварился 1 раз на этом переходе
    и обварится еще пару раз
    следующий клуб будет уже платить огромную зарплату холланду и огромные комиссионные райоле
    а потом еще раз и уже в реал
    жиробас недаром ест свой хлеб
    вудвортов и темболее сульшериков он крутил на хую в своем понимании как делать бабки

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  4. iceteam 26.02.2020 17:19 # iceteam
    И после этого, болелы скама говорят, что их клуб - это не мешок)

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  5. bes-ter 26.02.2020 17:15 # bes-ter
    Следует признать что Райола оказался прав. Нельзя Холланду в большой клуб не будут ему доверять из за возроста. сядет на скамейку. А так пару лет пофеерит и перейдя в большой клуб смодет настаивать на своих условиях

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  6. udaff 26.02.2020 17:14 # udaff
    Бля. Этот Райола - какое-то вселенское зло на теле футбола.

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  7. liverfun 26.02.2020 17:12 # liverfun
    дортмунд для него лучший вариант, райола понимал это, но также агент и бизнесмен, поэтому прошерстил вариант с дойкой маню, в котором бы норвежец запросто мог регрессировать, но это бы компенсировалось кругленькой суммой

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  8. mancunia-planet 26.02.2020 17:09 # mancunia-planet
    МЮ не стал вести дела с жирдяем и правильно сделали. Денег хоть и полно, но тратить их на давидыча ну его нах.

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  9. fc-oil 26.02.2020 17:08 # fc-oil
    раб Райолы

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  10. wengerrrro 26.02.2020 17:07 # wengerrrro
    мю походу не понимает как работает система отступных

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  11. selta 26.02.2020 17:04 # selta
    Пока пизтатым темпом идет!
    Если так продолжит, то всякие мбаппе будуть сосать его кохонес, будто лежасосулец кокой то

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