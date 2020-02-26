МЮ был готов заплатить утроенные отступные за Холанда
"Манчестер Юнайтед" был готов заплатить "Ред Булл" отступные по контракту с Эрлингом Бреутом Холандом в троекратном размере, чтобы убедить австрийский клуб продать нападающего в Англию.
Как известно, в январе Холанд присоединился к дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов — именно такая сумма отступных была прописана в контракте 19-летнего норвежца в Зальцбурге.
По информации Bild, клуб с "Олд Траффорд" так сильно хотел заполучить Холанда, с которым главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру довелось поработать в "Мольде", что предложил "Ред Булл" 50 млн. фунтов в качестве компенсации.
Однако камнем преткновения стал агент Мино Райола, с которым "Юнайтед" не смог договориться и который насоветовал своему клиенту продолжить карьеру в Дортмунде.
Предполагается, что Райола затребовал себе и Холанду-старшему огромные комиссионные, а также хотел получить контроль над будущим игрока. "Дьяволы" отказались пойти на поводу у одиозного агента.
Впрочем, пока что у Холанда нет причин жалеть, что он последовал совету Райолы — норвежский юниор блестяще выглядит в "Боруссии", забив 12 голов в своих первых восьми матчах за новый клуб.
26.02.2020 17:00
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Последние комментарии:
Нахер этого райолку. Сульшер найдетеще такого же Холланда на изичах. А какойнить мешок типо шити или реала выкупит его в 100 раз дороже через какое- то время
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Ройола > му
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райола обварился 1 раз на этом переходе
и обварится еще пару раз
следующий клуб будет уже платить огромную зарплату холланду и огромные комиссионные райоле
а потом еще раз и уже в реал
жиробас недаром ест свой хлеб
вудвортов и темболее сульшериков он крутил на хую в своем понимании как делать бабки
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И после этого, болелы скама говорят, что их клуб - это не мешок)
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Следует признать что Райола оказался прав. Нельзя Холланду в большой клуб не будут ему доверять из за возроста. сядет на скамейку. А так пару лет пофеерит и перейдя в большой клуб смодет настаивать на своих условиях
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Бля. Этот Райола - какое-то вселенское зло на теле футбола.
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дортмунд для него лучший вариант, райола понимал это, но также агент и бизнесмен, поэтому прошерстил вариант с дойкой маню, в котором бы норвежец запросто мог регрессировать, но это бы компенсировалось кругленькой суммой
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МЮ не стал вести дела с жирдяем и правильно сделали. Денег хоть и полно, но тратить их на давидыча ну его нах.
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раб Райолы
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мю походу не понимает как работает система отступных
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Пока пизтатым темпом идет!
Если так продолжит, то всякие мбаппе будуть сосать его кохонес, будто лежасосулец кокой то
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