МЮ был готов заплатить утроенные отступные за Холанда

"Манчестер Юнайтед" был готов заплатить "Ред Булл" отступные по контракту с Эрлингом Бреутом Холандом в троекратном размере, чтобы убедить австрийский клуб продать нападающего в Англию.

Как известно, в январе Холанд присоединился к дортмундской "Боруссии" по сделке стоимостью 17 миллионов фунтов — именно такая сумма отступных была прописана в контракте 19-летнего норвежца в Зальцбурге.



По информации Bild, клуб с "Олд Траффорд" так сильно хотел заполучить Холанда, с которым главному тренеру "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру довелось поработать в "Мольде", что предложил "Ред Булл" 50 млн. фунтов в качестве компенсации.



Однако камнем преткновения стал агент Мино Райола, с которым "Юнайтед" не смог договориться и который насоветовал своему клиенту продолжить карьеру в Дортмунде.



Предполагается, что Райола затребовал себе и Холанду-старшему огромные комиссионные, а также хотел получить контроль над будущим игрока. "Дьяволы" отказались пойти на поводу у одиозного агента.



Впрочем, пока что у Холанда нет причин жалеть, что он последовал совету Райолы — норвежский юниор блестяще выглядит в "Боруссии", забив 12 голов в своих первых восьми матчах за новый клуб.