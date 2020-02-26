Вилья: "Был на 90 процентов уверен, что перейду в "Арсенал"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья рассказал, что он был близок к переходу в "Арсенал" несколько лет назад.

Вилью связывали с переездом в Северный Лондон в январе 2013, прежде чем Арсен Венгер, на тот момент занимавший должность главного тренера "Арсенала", не объявил, что "Барселона" не хочет продавать Давида.



Шесть месяцев спустя Вилья, чемпион Мира в составе сборной Испании, перешел в "Атлетико", откуда после всего одного сезона отправился в МЛС и затем в Японию, а в декабре 2019 завершил свою карьеру. Оглядываясь сейчас назад, Давид не может сказать, что жалеет о сорвавшемся переходе в "Арсенал".



"У нас было много встреч и много звонков. Я на 90 процентов был уверен, что отправлюсь в "Арсенал" к Арсену Венгеру".



"Однако в тот момент нам не удалось довести начатое до конца, а когда обратился "Атлетико", мы все уладили за три-четыре дня".



"Я не знаю, что было бы, если бы я перешел в "Арсенал". Я очень рад, что отправился в "Атлетико" — и не только из-за победы в лиге, но и из-за всего остального. Я очень рад, что принял то решение", — сообщил Вилья BBC.