Бин Салман готов купить "Юнайтед" вместо "Ньюкасла"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман возобновил интерес к "Манчестер Юнайтед" на фоне зашедших в тупик переговоров о покупке "Ньюкасла".

В прошлом месяце стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии, за которым стоит как раз бин Салман, ведет переговоры о покупке "Ньюкасла" у Майка Эшли за 345 миллионов фунтов.



Однако сейчас изданию Shields Gazzette удалось выяснить, что амбициозный инвестор бин Салман готов переключить свое внимание с ведущего борьбу за выживание в Премьер-Лиге клуба на титулованный "Юнайтед".



Осведомленный источник издания утверждает, что бин Салман хочет сделать "красных дьяволов" "драгоценным камнем в своей короне", однако такого рода покупка потребует от арабского принца гораздо более серьезных вложений.



В данный момент семейство Глэйзеров оценивает "Юнайтед" в 3 млрд. фунтов, причем публично продолжает настаивать, что является долгосрочным инвестором и не приветствует предложения о покупке клуба.