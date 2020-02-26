CAS зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити"
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" по поводу санкций УЕФА.
Напомним, ранее в феврале УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов.
Такому наказанию клуб с "Этихад" был подвергнут за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей с 2012 по 2016 год. "Сити" искусственно завышал спонсорские контракты, маскируя таким образом инвестиции своего владельца.
Однако на "Этихад" отрицают свою вину и считают, что УЕФА с самого начала расследования был предвзято к ним настроен. "Сити" собирается очистить свое имя с помощью апелляции, которая сегодня, наконец, была зарегистрирована.
Теперь CAS собирается запросить письменные показания обеих сторон, добавляя, что сроки рассмотрения этого громкого дела невозможно определить.
26.02.2020 15:00
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Ну пусть апеллируют. Имеют право. Будет им же потом хуже.
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наконец поставят этих долбоебов из уефа на место.
давно пора отменять эту поебень именуемую финансовым "феир плей".
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КАЛали
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Шарлатаны
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