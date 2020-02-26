CAS зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити"

Манчестер Сити Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" по поводу санкций УЕФА.

Напомним, ранее в феврале УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов.

Такому наказанию клуб с "Этихад" был подвергнут за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей с 2012 по 2016 год. "Сити" искусственно завышал спонсорские контракты, маскируя таким образом инвестиции своего владельца.

Однако на "Этихад" отрицают свою вину и считают, что УЕФА с самого начала расследования был предвзято к ним настроен. "Сити" собирается очистить свое имя с помощью апелляции, которая сегодня, наконец, была зарегистрирована.

Теперь CAS собирается запросить письменные показания обеих сторон, добавляя, что сроки рассмотрения этого громкого дела невозможно определить.


Метки CAS, Манчестер Сити, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 15:00

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  1. scouser2005 26.02.2020 16:16 # scouser2005
    Ну пусть апеллируют. Имеют право. Будет им же потом хуже.

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  2. cunningham 26.02.2020 15:35 # cunningham
    наконец поставят этих долбоебов из уефа на место.
    давно пора отменять эту поебень именуемую финансовым "феир плей".

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  3. lfcmikki14 26.02.2020 15:05 # lfcmikki14
    КАЛали

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  4. chr1s8rown 26.02.2020 15:03 # chr1s8rown
    Шарлатаны

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