Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию "Манчестер Сити" по поводу санкций УЕФА.

Напомним, ранее в феврале УЕФА отстранил "горожан" от участия в еврокубках на два следующих сезона и оштрафовал на 25 миллионов фунтов.



Такому наказанию клуб с "Этихад" был подвергнут за серьезные нарушения правил финансового фейр-плей с 2012 по 2016 год. "Сити" искусственно завышал спонсорские контракты, маскируя таким образом инвестиции своего владельца.



Однако на "Этихад" отрицают свою вину и считают, что УЕФА с самого начала расследования был предвзято к ним настроен. "Сити" собирается очистить свое имя с помощью апелляции, которая сегодня, наконец, была зарегистрирована.



Теперь CAS собирается запросить письменные показания обеих сторон, добавляя, что сроки рассмотрения этого громкого дела невозможно определить.