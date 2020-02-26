Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"

В среду вечером "Манчестер Сити" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Реалом".

В этом сезоне "Реал" непредсказуем. Команда Зинедина Зидана имеет ощутимые проблемы, в последнем туре Ла Лиги уступив "Леванте" и потеряв лидерство.



В то же время "Реал" сохраняет свой класс и опыт, что в Лиге Чемпионов порой становится определяющим фактором — у "Сити" такого опыта точно нет.



"Горожане" могут почерпнуть свою мотивацию из санкций, наложенных на клуб УЕФА. Если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию, после этого сезона "Сити" сможет сыграть в Лиге Чемпионов только через два года.



- "Манчестер Сити" никогда не побеждал "Реал", хотя эти команды четырежды играли друг с другом в Лиге Чемпионов. "Горожане" дважды уступили в Мадриде, а оба домашних матча свели вничью.

- "Реал" брал верх в четырех последних противостояниях с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов, выбивая "Тоттенхэм" (5:0 по сумме двух матчей в полуфинале сезона 2010/11), "Манчестер Юнайтед" (3:2, 1/8 финала 2012/13), "Манчестер Сити" (1:0, полуфинал 2015/16), и "Ливерпуль" (3:1, финал 2017/18).

- "Реал" достиг стадии плей-офф Лиги Чемпионов в 23-м сезоне подряд, что является рекордом соревнования.

-"Реал" забивал в каждом из 22 последних домашних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, последний раз не сумев отличиться против "Барселоны" Хосепа Гвардиолы в полуфинале сезона 2010/11 (0:2).

- Сити" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов седьмой сезон кряду, в трех из четырех предыдущих компаний добираясь минимум до четвертьфинала.

- "Сити" вылетал по итогам трех последних двухматчевых противостояний с испанскими командами в Лиге Чемпионов: 1:4 от "Барселоны" (1/8 финала, 2013/14), 1:3 от "Барселоны" (1/8 финала, 2014/15), 0:1 от "Реал" (1/2 финала, 2015/16).

- Вингер "Сити" Рахим Стерлинг забил 10 голов в 13 последних матчах Лиги Чемпионов — на один больше, чем в 34 предыдущих. В плей-офф Лиги Чемпионов прошлого сезона только Лионель Месси (6) и Криштиану Роналду (5) забили больше голов, чем Стерлинг (4).

- Зинедин Зидан выходил победителем во всех 12 противостояниях на стадии плей-офф Лиги Чемпионов как наставник "Реала" (включая три финала). В коллекции Зидана три трофея Лиги Чемпионов, что является совместным рекордом соревнования (столько же у Боба Пейсли и Карло Анчелотти).

- Хосеп Гвардиола будет противостоять "Реалу" в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз — он побеждал "сливочных" с "Барселоной" (3:1, 1/2 финала сезона 2010/11), но уступил с "Баварией" (5:0, 1/2 финала сезона 2013/14).



Вингер "Сити" Рахим Стерлинг вернулся в строй после трех недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Эмерик Лапорт в порядке, несмотря на раннюю замену против "Лестера". Лерой Сане продолжает свою реабилитацию.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция