Анонс матча "Реал" — "Манчестер Сити"
В среду вечером "Манчестер Сити" проведет первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Реалом".
В этом сезоне "Реал" непредсказуем. Команда Зинедина Зидана имеет ощутимые проблемы, в последнем туре Ла Лиги уступив "Леванте" и потеряв лидерство.
В то же время "Реал" сохраняет свой класс и опыт, что в Лиге Чемпионов порой становится определяющим фактором — у "Сити" такого опыта точно нет.
"Горожане" могут почерпнуть свою мотивацию из санкций, наложенных на клуб УЕФА. Если Спортивный арбитражный суд отклонит апелляцию, после этого сезона "Сити" сможет сыграть в Лиге Чемпионов только через два года.
- "Манчестер Сити" никогда не побеждал "Реал", хотя эти команды четырежды играли друг с другом в Лиге Чемпионов. "Горожане" дважды уступили в Мадриде, а оба домашних матча свели вничью.
- "Реал" брал верх в четырех последних противостояниях с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов, выбивая "Тоттенхэм" (5:0 по сумме двух матчей в полуфинале сезона 2010/11), "Манчестер Юнайтед" (3:2, 1/8 финала 2012/13), "Манчестер Сити" (1:0, полуфинал 2015/16), и "Ливерпуль" (3:1, финал 2017/18).
- "Реал" достиг стадии плей-офф Лиги Чемпионов в 23-м сезоне подряд, что является рекордом соревнования.
-"Реал" забивал в каждом из 22 последних домашних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов, последний раз не сумев отличиться против "Барселоны" Хосепа Гвардиолы в полуфинале сезона 2010/11 (0:2).
- Сити" участвует в плей-офф Лиги Чемпионов седьмой сезон кряду, в трех из четырех предыдущих компаний добираясь минимум до четвертьфинала.
- "Сити" вылетал по итогам трех последних двухматчевых противостояний с испанскими командами в Лиге Чемпионов: 1:4 от "Барселоны" (1/8 финала, 2013/14), 1:3 от "Барселоны" (1/8 финала, 2014/15), 0:1 от "Реал" (1/2 финала, 2015/16).
- Вингер "Сити" Рахим Стерлинг забил 10 голов в 13 последних матчах Лиги Чемпионов — на один больше, чем в 34 предыдущих. В плей-офф Лиги Чемпионов прошлого сезона только Лионель Месси (6) и Криштиану Роналду (5) забили больше голов, чем Стерлинг (4).
- Зинедин Зидан выходил победителем во всех 12 противостояниях на стадии плей-офф Лиги Чемпионов как наставник "Реала" (включая три финала). В коллекции Зидана три трофея Лиги Чемпионов, что является совместным рекордом соревнования (столько же у Боба Пейсли и Карло Анчелотти).
- Хосеп Гвардиола будет противостоять "Реалу" в плей-офф Лиги Чемпионов в третий раз — он побеждал "сливочных" с "Барселоной" (3:1, 1/2 финала сезона 2010/11), но уступил с "Баварией" (5:0, 1/2 финала сезона 2013/14).
Вингер "Сити" Рахим Стерлинг вернулся в строй после трех недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Эмерик Лапорт в порядке, несмотря на раннюю замену против "Лестера". Лерой Сане продолжает свою реабилитацию.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия)
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 23:00 Онлайн-трансляция
26.02.2020 14:00
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Последние комментарии:
Хотите поддерживайте сито, хотите - нет. Результат лишь один: реал их не почувствует.
Все англы 95% закончат бороздить Европу на стадии 1/8. Но разве что вулверхэмптон может в ле побороться
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za K O P O /\ E N!
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Болеть за лондонский футбольный клуб "Щленще" - это когда худший Арсенал за всю историю вдесятером ставит на колени абсолютно новый "Щленще".
Болеть за лондонский футбольный клуб "Щленще" - это когда худший скумчестер пидарайтед за всю историю 3 раза за сезон ссыт на тебя без зазрения совести.
Болеть за лондонский футбольный клуб "Щленще" - это когда школьник Мартинелли сделал из "лучиго апорнека всей плонеты" Кунте своего сутулого черного пса.
Болеть за лондонский футбольный клуб "Щленще" - это когда мертвейшая Бавария сделала из помойки СБ свою тренировочную базу.
Болеть за лондонский футбольный клуб "Щленще" - это, в конце концов, когда ты говоришь про 30 лет, а сам не знаешь, что твоя синяя помойка прервала ожидание титула спустя 50 (!!!) лет, и то благодаря бабкам абрамыча, происхождение которых сомнительно и неизвестно никому и по сей день.
СДОХНИ, ЛОНДОНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ "ЩЛЕНЩЕ". СДОХНИТЕ ВСЕ, КТО ИМЕЕТ КАКОЕ-ЛИБО ОТНОШЕНИЕ К ЛОНДОНСКОМУ ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ "ЩЛЕНЩЕ".
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Красиво Мишайло ссыт на пенсов))
Посмотрим, правда ли Шарлатанико самая интересная пара ЛЧ.
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Калалиииии
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Глоролевское дерби
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лемарс кстати пидор. И он погорит отдельным
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Блеа Михуйло тралл старый ты ебаный)
Вчера весь день вплоть до ночи висели 7 вещей на главной, и глубоко поооохуй было на анонс пенисов
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Королевское дерби
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Фапля должна слиться воедино за великий и ужасный Мочсити!
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Битва лысых шарлатанов. Интересно что Зидан придумает.
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Кстати что-то а в этом противостоянии - я за Сити. Наxуй этот обоссанный проект старого пердуна Переса. Который привык покупать все и всех. Впрочем, какая команда - такой и Капитан. И наоборот. Чсвшный пидарас Рамос, с гнильцой, должен соснуть и вылететь из 1/8 ЛЧ. Удачи лысому и ко
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Кто стремится унизить, значит сам унижен. ©Лингард Д.С.
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ехехе Михаил троллит пенсов
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Ливерпуль ждал 30 лет чтобы к ебеням взорвать АПЛ золотым кубком и по ходу нагнуть Европу двойным проникновением.
Лемразь 30 лет ждал чтобы отомстить ебарям своей матери, но ебарем своей матери оказался он сам. Сценарий для Скорсезе.
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Клоп сосёт с причмоком, лэмпорт с заглотом, пеп покажет выскочкам как надо играть.
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хз как сложится матч, но РМ фаворит.
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