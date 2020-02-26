Виллиан сообщил, что не может договориться с "Челси"
Вингер "Челси" Виллиан сообщил, что переговоры с клубом о новом контракте зашли в тупик.
Виллиан является одним из главных старожилов команды Фрэнка Лэмпарда, выступая на "Стэмфорд Бридж" с 2013 года. Однако действующий контракт 31-летнего бразильца истекает уже в конце этого сезона.
По словам Виллиана, "Челси" предлагает ему остаться только на два года, тогда как он хочет новый контракт на три. И пока ни одна из сторон не готова уступить.
"Челси" предложил мне сделку на два года, и они не собираются это менять. Я сказал им, что хочу на три года. Это осложняет ситуацию, и я правда не знаю, удастся ли нам договориться".
"Моя цель — продолжать работать и быть сосредоточенным на концовке сезона, чтобы "Челси" мог продолжать выигрывать матчи до финиша".
"У меня нет никаких посторонних мыслей, и я сосредоточен на концовке сезона", — сообщил Виллиан Esporte Interativo.
26.02.2020 13:00
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Ему наверное два-то дают, скрепя сердце и поправ свои принципы. И то Лэмпард поучаствовал, понимая, что с одними малышами далеко не уедешь, плюс старожил с авторитетом.
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В чем трабла. Дайте 3, будет возможность продать ещё за более высокую сумму. Уменьшите зп ему.
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