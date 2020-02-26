Виллиан сообщил, что не может договориться с "Челси"

Вингер "Челси" Виллиан сообщил, что переговоры с клубом о новом контракте зашли в тупик.

Виллиан является одним из главных старожилов команды Фрэнка Лэмпарда, выступая на "Стэмфорд Бридж" с 2013 года. Однако действующий контракт 31-летнего бразильца истекает уже в конце этого сезона.



По словам Виллиана, "Челси" предлагает ему остаться только на два года, тогда как он хочет новый контракт на три. И пока ни одна из сторон не готова уступить.



"Челси" предложил мне сделку на два года, и они не собираются это менять. Я сказал им, что хочу на три года. Это осложняет ситуацию, и я правда не знаю, удастся ли нам договориться".



"Моя цель — продолжать работать и быть сосредоточенным на концовке сезона, чтобы "Челси" мог продолжать выигрывать матчи до финиша".



"У меня нет никаких посторонних мыслей, и я сосредоточен на концовке сезона", — сообщил Виллиан Esporte Interativo.