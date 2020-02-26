Томори: "Моими идолами были Анри, Роналдиньо и Зидан, я не хотел играть защитника"

Защитник "Челси" Фикайо Томори признался, что в детстве не хотел становиться игроком защиты.

После командировок в "Брайтон", "Халл" и "Дерби" 22-летний Томори, наконец, смог заиграть в первой команде родного "Челси". Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард смело доверяет талантливому защитнику.



По словам Томори, он только в 11 лет смог смириться, что будет играть защитника. До того Фикайо расстраивался, когда его ставили в оборону.



"Моими идолами в детстве были Тьерри Анри и Роналдиньо. Я начинал играть как раз в то время, когда мой отец был одержим Зиданом, поэтому Зидан был одним из игроков, о которых я постоянно слышал, когда рос. Также я восхищался игроками вроде Дэвида Бекхэма, Майкла Оуэна, Уэйна Руни".



"Когда я только попал в команду "Челси" U-9, каждому из нас пришлось играть три месяца в обороне, три месяца в полузащите, три месяца в атаке. А затем они определяли, где чье призвание. Кажется, мне было около 11, когда меня перевели в оборону, а до этого я играл полузащитника или атакующего игрока".



"Но тогда никто не хотел быть защитником. Помню, тренер ставил меня в оборону, а я продолжал расстраиваться из-за этого. Мой отец сказал: "Слушай, я буду честен с тобой. То, каким образом ты играешь, означает, что ты будешь защитником". С тех пор я играл только защитника".



"Джон Терри стал моим идолом. В то время он был капитаном сборной Англии и капитаном "Челси". Он был, наверное, лучшим защитником в мире, и лучшего примера для подражания и найти было невозможно", — сообщил Томори Goal.