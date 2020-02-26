"Арсенал" возобновит переговоры с Обамеянгом о новом контракте

"Арсенал" собирается возобновить переговоры со своим капитаном Пьер-Эмериком Обамеянгом о новом контракте.

С момента своего переезда на "Эмирейтс" из дортмундской "Боруссии" в январе 2018 Обамеянг наколотил 60 голов, а с ноября 2019 является постоянным капитаном "канониров".



Действующий контракт габонского нападающего по-прежнему истекает в июне 2021, и ранее в этом сезоне "Арсенал" натолкнулся на неготовность Пьер-Эмерика обсуждать продление сотрудничества.



Обамеянг не чувствовал себя комфортно при Унаи Эмери и не был уверен, что "Арсенал" движется правильным курсом, однако после прихода Микеля Артеты на должность главного тренера ситуация изменилась.



Теперь Обамеянг гораздо счастливее, и клуб собирается этим воспользоваться, чтобы возобновить переговоры с 30-летним нападающим о новой сделке, утверждает Daily Mirror.



Однако если новый контракт окажется невозможен, "Арсеналу" придется всерьез задуматься о продаже своего капитана грядущим летом, особенно если клуб не попадет в Лигу Чемпионов.