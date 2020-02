Тэмми Абрахэм снова травмировался

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм получил новую травму в проигранном матче Лиги Чемпионов против "Баварии".

Напомним, Абрахэм лишь недавно залечил свою лодыжку, проблемы с которой у него возникли против "Арсенала" в прошлом месяце. Тэмми не мог полноценно тренироваться во время двухнедельного зимнего перерыва.



Не попав в заявку "синих" на матч против "Манчестер Юнайтед" сразу после перерыва, против "Тоттенхэма" в минувший уикенд Абрахэм смог выйти лишь на заключительные 20 минут.



Против "Баварии" накануне 22-летний англичанин тоже вступил в игру только во втором тайме и на сей раз провел на поле полчаса.



Однако на разминке после матча у Абрахэма возникли новые проблемы со здоровьем. Тэмми был вынужден уйти в раздевалку, ощутимо хромая, и теперь рискует снова угодить в лазарет, сообщает Daily Mail.





Tammy Abraham has appeared to pull up injured in Chelsea’s warm down. Now limped down tunnel while other subs continued pic.twitter.com/bCVQdrWEfC