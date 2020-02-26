Тэмми Абрахэм снова травмировался

Тэмми Абрахэм Нападающий "Челси" Тэмми Абрахэм получил новую травму в проигранном матче Лиги Чемпионов против "Баварии".

Напомним, Абрахэм лишь недавно залечил свою лодыжку, проблемы с которой у него возникли против "Арсенала" в прошлом месяце. Тэмми не мог полноценно тренироваться во время двухнедельного зимнего перерыва.

Не попав в заявку "синих" на матч против "Манчестер Юнайтед" сразу после перерыва, против "Тоттенхэма" в минувший уикенд Абрахэм смог выйти лишь на заключительные 20 минут.

Против "Баварии" накануне 22-летний англичанин тоже вступил в игру только во втором тайме и на сей раз провел на поле полчаса.

Однако на разминке после матча у Абрахэма возникли новые проблемы со здоровьем. Тэмми был вынужден уйти в раздевалку, ощутимо хромая, и теперь рискует снова угодить в лазарет, сообщает Daily Mail.


Метки Абрахэм, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 09:00

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  1. sayed 26.02.2020 09:14 # sayed
    в след. году будет играть ща Роттерхэм как и многие лигинды как Джеймс Маунт и прочее кузнечики

    (ответить)

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