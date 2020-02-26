"Арсенал" организует прощальный матч для Касорлы и Венгера
"Арсенал" планирует организовать прощальный матч для своего бывшего полузащитника Санти Касорлы и бывшего главного тренера Арсена Венгера до старта следующего сезона.
По информации Daily Mail, "канониры" уже установили контакт с Венгером, который может совершить свой первый официальный визит на "Эмирейс" с 2018 года, когда он покинул клуб после 22 сезонов работы.
Кроме того, спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи собирается предоставить фанатам и Касорле нормальную возможность попрощаться друг с другом — для этого "канониры" планируют пригласить на товарищеский матч в качестве соперника "Вильярреал", нынешний клуб Санти.
Подходящей возможностью для "Арсенала" видится традиционный предсезонный турнир Кубок Эмирейтс, однако на планы "канониров" может повлиять участие в квалификации Лиги Европы или Лиги Чемпионов.
26.02.2020 08:00
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Незнаю как Касорла но Венгер точно заслужил.
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Спохватились.
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