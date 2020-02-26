"Арсенал" организует прощальный матч для Касорлы и Венгера

Санти Касорла и Арсен Венгер "Арсенал" планирует организовать прощальный матч для своего бывшего полузащитника Санти Касорлы и бывшего главного тренера Арсена Венгера до старта следующего сезона.

По информации Daily Mail, "канониры" уже установили контакт с Венгером, который может совершить свой первый официальный визит на "Эмирейс" с 2018 года, когда он покинул клуб после 22 сезонов работы.

Кроме того, спортивный директор "Арсенала" Рауль Санллехи собирается предоставить фанатам и Касорле нормальную возможность попрощаться друг с другом — для этого "канониры" планируют пригласить на товарищеский матч в качестве соперника "Вильярреал", нынешний клуб Санти.

Подходящей возможностью для "Арсенала" видится традиционный предсезонный турнир Кубок Эмирейтс, однако на планы "канониров" может повлиять участие в квалификации Лиги Европы или Лиги Чемпионов.


Метки Арсенал, Венгер, Вильярреал, Касорла

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 08:00

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Последние комментарии:




  1. sayed 26.02.2020 08:54 # sayed
    Незнаю как Касорла но Венгер точно заслужил.

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  2. antiterror 26.02.2020 08:16 # antiterror
    Спохватились.

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