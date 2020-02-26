Гвардиола уверен, что CAS оправдает "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что с его клуба будут сняты санкции УЕФА за нарушения правил финансового фейр-плей.

Прямо сейчас "горожане" готовят апелляцию в Спортивный арбитражный суд, собираясь опротестовать отстранение от еврокубков на два сезона и штраф в 25 миллионов фунтов.



Гвардиола уже успел поговорить со своими боссами и ознакомиться с документами, поэтому Хосеп ожидает положительного вердикта CAS.



"Мы долгое время находились под подозрением. Но у нас есть право на апелляцию. Я доверяю людям в своем клубе, они объяснили мне причины, привели аргументы и доказательства".



"Мы оптимистичны насчет своего участия в Лиге Чемпионов в следующем году, если будем этого заслуживать".



"Если этого не случится, мы смиримся и будем жить дальше. Я доверяю клубу. Я знаю этих людей. Мы обращаемся в другую инстанцию, и давайте посмотрим, что решит CAS", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.