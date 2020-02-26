"Челси" с треском проиграл "Баварии"

"Челси" оказался на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, с треском проиграв первый матч 1/8 финала против "Баварии" — 0:3.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выпустил тех же 11 игроков, что и на победное дерби против "Тоттенхэма" (2:1). Вилли Кабальеро и Оливье Жиру сохранили свои места в старте.



Несмотря на гостевой характер матча, "Бавария" вполне по-хозяйски начала игру, чувствуя себя раскрепощенно и смело атакуя. Первый реальный момент мюнхенцы создали на 11-й минуте, когда Кингсли Куман на скорости вошел в штрафную по правому краю, но в ближний угол ворот не попал.



Что касается Кабальеро, то в первые полчаса голкипер хозяев дважды схлестнулся с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, но оба раза вышел победителем. Еще один момент имел Томас Мюллер, но его крученый удар с дистанции вышел слегка неточным.



Вылазки "Челси" были довольно жалкими, и своего первого шанса "синие" дождались только на 34-й минуте, когда Мануэль Нойер ошибся со вводом мяча в игру и получил атаку на свои владения. В завершении комбинации Мейсон Маунт опасно прострелил вдоль ворот, но адресата не нашел.



Гости тут же ответили своей атакой, и после подачи с фланга Мюллер затылком пробил в перекладину.



Последнее слово в тайме осталось за хозяевами. Маркос Алонсо ворвался в чужую штрафную по левому краю, усадил защитника на пятую точку, но пробить Нойера не смог.



В начале второго тайма Нойер совершил двойной сейв после ударов Маунта и Баркли. Впрочем, в этой ситуации, возможно, был офсайд.



А затем "Бавария" в течение трех минут забили два гола усилиями Сержа Гнабри. Оба раза экс-игрок "Арсенала" играл в стенку с Левандовски, а затем свободно наносил удар из пределов штрафной — 0:2.



Этот двойной залп надломил "синих", тогда как мюнхенцы принялись играть в свое удовольствие и были в этом очень хороши.



На 76-й минуте в очередной раз провалился правый фланг обороны "Челси", и Левандовски на дальней штанге спокойно замкнул прострел Алфонсо Дейвиса — 0:3.



Хозяевам все-таки хотелось размочить счет и порадовать своих болельщиков, но все их старания были перечеркнуты на 83-й минуте, когда система VAR "проапгрейдила" желтую карточку Алонсо до красной за грубый фол на Левандовски.



Вдесятером "Челси" мог пропустить и четвертый, однако удар вышедшего на замену Леона Горецки головой был остановлен на линии ворот.



"Челси" неплохо провел первый тайм, но уже тогда чувствовалось, что это команды разной весовой категории. После перерыва "Бавария" убедительно доказало свое превосходство и одной ногой шагнула в четвертьфинал.



"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 0:3 (0:0)



Голы: Гнабри 51, 54, Левандовски 76.



"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Педро 73), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли (Виллиан 61), Маунт, Жиру (Абрахэм 61).



"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дейвис, Киммих, Алькантара (Горецка), Гнабри (Толиссо 85), Мюллер, Коман (Коутиньо 66), Левандовски.



Предупреждения: Жоржиньо — Алькантара, Киммих.



Удаление: Алонсо 83.