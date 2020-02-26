"Челси" с треском проиграл "Баварии"
"Челси" оказался на пороге выбывания из Лиги Чемпионов, с треском проиграв первый матч 1/8 финала против "Баварии" — 0:3.
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард выпустил тех же 11 игроков, что и на победное дерби против "Тоттенхэма" (2:1). Вилли Кабальеро и Оливье Жиру сохранили свои места в старте.
Несмотря на гостевой характер матча, "Бавария" вполне по-хозяйски начала игру, чувствуя себя раскрепощенно и смело атакуя. Первый реальный момент мюнхенцы создали на 11-й минуте, когда Кингсли Куман на скорости вошел в штрафную по правому краю, но в ближний угол ворот не попал.
Что касается Кабальеро, то в первые полчаса голкипер хозяев дважды схлестнулся с нападающим "Баварии" Робертом Левандовски, но оба раза вышел победителем. Еще один момент имел Томас Мюллер, но его крученый удар с дистанции вышел слегка неточным.
Вылазки "Челси" были довольно жалкими, и своего первого шанса "синие" дождались только на 34-й минуте, когда Мануэль Нойер ошибся со вводом мяча в игру и получил атаку на свои владения. В завершении комбинации Мейсон Маунт опасно прострелил вдоль ворот, но адресата не нашел.
Гости тут же ответили своей атакой, и после подачи с фланга Мюллер затылком пробил в перекладину.
Последнее слово в тайме осталось за хозяевами. Маркос Алонсо ворвался в чужую штрафную по левому краю, усадил защитника на пятую точку, но пробить Нойера не смог.
В начале второго тайма Нойер совершил двойной сейв после ударов Маунта и Баркли. Впрочем, в этой ситуации, возможно, был офсайд.
А затем "Бавария" в течение трех минут забили два гола усилиями Сержа Гнабри. Оба раза экс-игрок "Арсенала" играл в стенку с Левандовски, а затем свободно наносил удар из пределов штрафной — 0:2.
Этот двойной залп надломил "синих", тогда как мюнхенцы принялись играть в свое удовольствие и были в этом очень хороши.
На 76-й минуте в очередной раз провалился правый фланг обороны "Челси", и Левандовски на дальней штанге спокойно замкнул прострел Алфонсо Дейвиса — 0:3.
Хозяевам все-таки хотелось размочить счет и порадовать своих болельщиков, но все их старания были перечеркнуты на 83-й минуте, когда система VAR "проапгрейдила" желтую карточку Алонсо до красной за грубый фол на Левандовски.
Вдесятером "Челси" мог пропустить и четвертый, однако удар вышедшего на замену Леона Горецки головой был остановлен на линии ворот.
"Челси" неплохо провел первый тайм, но уже тогда чувствовалось, что это команды разной весовой категории. После перерыва "Бавария" убедительно доказало свое превосходство и одной ногой шагнула в четвертьфинал.
"Челси" (Англия) — "Бавария" (Германия) — 0:3 (0:0)
Голы: Гнабри 51, 54, Левандовски 76.
"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Педро 73), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Баркли (Виллиан 61), Маунт, Жиру (Абрахэм 61).
"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дейвис, Киммих, Алькантара (Горецка), Гнабри (Толиссо 85), Мюллер, Коман (Коутиньо 66), Левандовски.
Предупреждения: Жоржиньо — Алькантара, Киммих.
Удаление: Алонсо 83.
26.02.2020 00:50
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Последние комментарии:
не нужен был (с)
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немного не повезло
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ЛЕ > ЛЧ (с) Пенсы.
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Прое6алси не привыкать сосать у команд в красном: Ливерпуль, МЮ, Бавария
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Пенсы, удачи в ЛЧ.
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Спасибо дедам за победу
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Лучше бы удачу в ле ловили, чем так представлять англию в элитном турнире.
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Вот какого хера нужен был это перфоманс с кубком, показывая его Баварии, коль у немцев их целых 5?
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Ору с аналитиков, Кабальеро бла-бла. Ему 38 лет, бичи, Чеху сейчас 37. Позицию он потерял. Ска, что за дауны.
Джеймс терял мяч и бла-бла, дауны, Джеймс лучший защ был в игре, не верите, посмотрите оценки игроков за матч. У кого включая Баварию наивысшая точность передач? Влада 92, Джеймс 91 и все остальные.
Поэтому лучше сосите, обезьяны, а не аналитикой занимайтесь
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Алонсо, Аспиликуэта, Виллиан, рюдигер, кристенсен, пулишич, абрахам, Хадсон-одои, Педро, абрахам, маунт. Что с этими днарями ловить? Камшоты максимум
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Без всякого хейта: играли команды абсолютно разного уровня. Впрочем, это было очевидно, достаточно было посмотреть на их составы, да и на фигуры тренеров. И больше говорить об этом матче нечего. Какие-то там тактические просчёты Лэмпарда… ошибки отдельных игроков и тд - это всё для бедных.
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По ходу пенсы больше не порадуют своих болельщиков в Европе, ближайшие 50 лет.
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Ели Лэмпс не планирует из Томори и Зума делать основных цз, то летом нужны сразу два топовых ЦЗ. Рюдигер и Крисенсен одного рода гавнецо. А Аспи пора уезжать в Хетафе доигрывать.
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Всё начался из за Жоржинё тупаголовый сукин сын испортил психологию команд, он и алонсо не сыграют ответный матч
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Причем это еще пенсам пздц как везло. Вся интрига остается в том что сделают ли баварцы из пенсов в отвеьке шестинольси или те отстоят свою честь и не опустятся до уровня гг.
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баркли кстати конкретное дерево
рис джеймс лохушка
а вот дэвис у баварки хорош
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Ожидаемо, но был шанс что навяжут борьбу, прожарка Артурика - well done.
(ответить)
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Какой дал**** вообще верил в проход Челси? 1 победа за последние 5 матчей или шесть, 2 трансферное окно без приобретений, сырой молодняк, а у Баварии запас покрепче основы Челси будет
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хватит уже пинать труп
будто кто-то ожидал другого
лумпусик вон вообще отчаянно снял заща и выпустил еще одного напа, если так можно назвать престарелого педру
но во втором тайме было видно что слишком уж велика разница в классе
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