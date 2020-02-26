У "Ливерпуля" самые сексуальные фанаты в Премьер-Лиге

Болельщики "Ливерпуля" были признаны самыми сексуальными среди всех команд Премьер-Лиги.

Недавно портал Free Super Tips провел опрос среди фанатов клубов Премьер-Лиги, выяснив, с кем из болельщиков других команд они хотели бы переспать.



Командой с самыми сексуально привлекательными фанатами оказался "Ливерпуль", за который болеют такие селебрити, как Анджелина Джоли и Дэниел Крейг (26 процентов).



Следом идут "Челси" (20%), "Манчестер Юнайтед" (18%) и "Арсенал" (17%). Хуже всех дела с привлекательностью обстоят у поклонников "Саутгемптона" (1%) и "Уотфорда" с "Шеффилд Юнайтед" (по 2%).



