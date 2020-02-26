У "Ливерпуля" самые сексуальные фанаты в Премьер-Лиге
Болельщики "Ливерпуля" были признаны самыми сексуальными среди всех команд Премьер-Лиги.
Недавно портал Free Super Tips провел опрос среди фанатов клубов Премьер-Лиги, выяснив, с кем из болельщиков других команд они хотели бы переспать.
Командой с самыми сексуально привлекательными фанатами оказался "Ливерпуль", за который болеют такие селебрити, как Анджелина Джоли и Дэниел Крейг (26 процентов).
Следом идут "Челси" (20%), "Манчестер Юнайтед" (18%) и "Арсенал" (17%). Хуже всех дела с привлекательностью обстоят у поклонников "Саутгемптона" (1%) и "Уотфорда" с "Шеффилд Юнайтед" (по 2%).
26.02.2020 00:05
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Чо местные-то колбасные обрыганы радуются? Им максимум ослиц ебать светит.
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Ну Челси всегда топ клуб и всегда в тренде
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КНЯЗИ!!!
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Как Анджелина Джоли, ясно.
Она ни один матч не видела.Тупо попала рандомно с кем то на стадик - как культурная программа.
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Ну что поделать, любят ипать портовых
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Ну что за куйну пишут про колбасу! Незнают как папиарить! Пусть напишут еще у кого члены длинее :))) дебилы!
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4 место наш, наш
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А пенсы самые уроды на фапле
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