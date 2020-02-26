У "Ливерпуля" самые сексуальные фанаты в Премьер-Лиге

Фанатка Ливерпуля Болельщики "Ливерпуля" были признаны самыми сексуальными среди всех команд Премьер-Лиги.

Недавно портал Free Super Tips провел опрос среди фанатов клубов Премьер-Лиги, выяснив, с кем из болельщиков других команд они хотели бы переспать.

Командой с самыми сексуально привлекательными фанатами оказался "Ливерпуль", за который болеют такие селебрити, как Анджелина Джоли и Дэниел Крейг (26 процентов).

Следом идут "Челси" (20%), "Манчестер Юнайтед" (18%) и "Арсенал" (17%). Хуже всех дела с привлекательностью обстоят у поклонников "Саутгемптона" (1%) и "Уотфорда" с "Шеффилд Юнайтед" (по 2%).

Команды с самыми сексуальными фанатами


Метки болельщики, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2020 00:05

Количество просмотров Просмотров: 1418

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Последние комментарии:




  1. lahmatyj 26.02.2020 01:11 # lahmatyj
    Чо местные-то колбасные обрыганы радуются? Им максимум ослиц ебать светит.

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  2. df1992 26.02.2020 01:01 # df1992
    Ну Челси всегда топ клуб и всегда в тренде

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  3. electric 26.02.2020 00:54 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  4. skychnie-oboi 26.02.2020 00:34 # skychnie-oboi
    Как Анджелина Джоли, ясно.
    Она ни один матч не видела.Тупо попала рандомно с кем то на стадик - как культурная программа.

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  5. umnaf 26.02.2020 00:23 # umnaf
    Ну что поделать, любят ипать портовых

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  6. chelsiukpro 26.02.2020 00:19 # chelsiukpro
    Ну что за куйну пишут про колбасу! Незнают как папиарить! Пусть напишут еще у кого члены длинее :))) дебилы!

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  7. gunars 26.02.2020 00:09 # gunars
    4 место наш, наш

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  8. xin 26.02.2020 00:08 # xin
    А пенсы самые уроды на фапле

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