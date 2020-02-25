Рахим Стерлинг готов сыграть с "Реалом"

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг решил свои проблемы со здоровьем и готов сыграть против "Реала" в среду вечером.

Напомним, Стерлинг находится вне игры с поражения 2:0 от "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги 2 февраля, когда он получил травму задней поверхности бедра.



Однако 25-летний англичанин уже полностью выздоровел, и главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола готов задействовать своего подопечного в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу".



"Рахим в порядке. Его физическая форма и способность к восстановлению удивляют. Он сказал, что мог бы сыграть против "Вест Хэма" и "Лестера", но доктора посчитали, что еще слишком рано. Однако это хороший признак", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.