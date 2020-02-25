Булка рассказал всю правду о бывших и нынешних звездах "Челси"

Голкипер ПСЖ Марцин Булка рассказал некоторые интересные подробности о бывших и нынешних звездах "Челси".

Булка провел в системе лондонского клуба три года, пока в июле 2019 не уехал в Париж. 20-летний поляк так и не дебютировал за "синих", но смог близко познакомиться с некоторыми из звездных игроков.



"Эден Азар? Он любит гамбургеры и пиццу, я постоянно видел его в пиццериях. Футбол и хорошее времяпровождение — все остальное его не волнует. В "Челси" это не было проблемой, но в "Реале", особенно с учетом недавней травмы, у него, наверное, появилось немного лишнего веса".



"Тибо Куртуа? У него большое эго. Если он совершает ляп, то идет к тренеру и говорит что-нибудь вроде: "Этот защитник не находился в правильном положении, хотя должен был сделать то и это". Он не хочет признавать свою вину".



"Нголо Канте? Настоящий двигатель команды, нельзя оставлять его вне стартового состава. Он очень скромный парень, он никогда не красуется. Даже когда он выиграл Чемпионат Мира, было забавно наблюдать за его неловкой улыбкой, когда каждый вокруг него праздновал и веселился с фанатами. Он всегда хочет, чтобы блистали другие. Если бы он бежал марафон, он бы, наверное, обогнал парня, который уложился в два часа".



"Диего Коста? Однажды на тренировке Чалоба оказался на газоне, страдая после единоборства. Диего подумал, что он притворяется, и начал нести всякую чушь по-испански. Спустя какое-то время Натаниэль все еще лежал, и Диего спустил свои трусы и сел ему на лицо, после чего убежал. Я никогда не видел ничего подобного, это было нечто. Но когда он играл в свою лучшую игру, то был тем игроком, в котором "Челси" нуждался. Он мог стать достойным преемником Дрогба", — сообщил Булка Foot Truck.