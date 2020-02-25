Каррагер: "Фанаты "Ливерпуля" недооценивают Салаха"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что фанаты "Ливерпуля" недооценивают нападающего Мохамеда Салаха.

В этом сезоне Салах забил 19 голов и девять раз ассистировал партнерам по "Ливерпулю", тогда как в прошлом отличился 27 раз и отдал 12 результативных передач с учетом всех соревнований.



27-летний египтянин не дотягивает до того уровня, который он демонстрировал в своем дебютном сезоне за мерсисайдский клуб, и Каррагеру кажется, что некоторые фанаты даже согласились бы продать Мохамеда грядущим летом.



"Думаю, снаружи Мо Салаха воспринимают игроком мирового уровня, но среди фанатов "Ливерпуля" он слегка недооценен".



"Если сравнивать с его первым сезоном, то сейчас у него определенно небольшой провал в форме. Но ему больше никогда не было суждено забить 47 голов за сезон".



"Говоря о фанатах "Ливерпуля" и глядя на социальные сети, я думаю, что "Ливерпуль" располагает шестью игроками мирового уровня. Это голкипер, Трент Александер-Арнольд, Виргил Ван Дейк, Садио Мане, Роберто Фирмино и Салах".



"Думаю, если вы спросите фанатов "Ливерпуля", кого из этих игроков они согласились бы продать за большие деньги, то насчет пяти они скажут "нет", независимо от сумм".



"Они ни при каких условиях не продали бы Алиссона и Ван Дейка. Но если вы предложите им 130 миллионов фунтов за Салаха, они задумаются. Именно поэтому я говорю, что он недооценен", — цитирует Каррагера The Independent.