Зидан считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Зидан и Гвардиола относятся к редкой категории людей, которые добились огромных успехов и как игроки, и как тренеры.

И хотя Зидан уже второй период проводит в "Реале", а Гвардиола в прошлом руководил "Барселоной", в среду они будут противостоять друг другу впервые как тренеры. И Зинедин отлично понимает, кто из них двоих лучше.

"Он всегда доказывал это. Сперва с "Барселоной", затем в Мюнхене, теперь с "Манчестер Сити". Таково мое мнение. Люди могут думать, что другие тренеры лучше, но для меня лучший — это он".

"Конечно, нас вдохновляют его достижения. Это мотивирует меня еще больше. Мы не боимся играть против Гвардиолы и его команд".

"Прежде я уже говорил, что провел несколько дней с ним, когда он работал в "Баварии". Мы разговаривали о тренировочном процессе, о том, как руководить командой, и он был весьма открыт. Я многому научился у него", — цитирует Зидана Sky Sports.


Метки Гвардиола, Зидан, Манчестер Сити, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 20:00

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  1. hunter1 25.02.2020 20:15 # hunter1
    Это шарлатанико совсем скоро

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  2. viva-5555 25.02.2020 20:13 # viva-5555
    Через некоторое время заголовок в статье: 'Зидан опроверг информацию о том что Гвардиола был его любовником".

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  3. alexomck 25.02.2020 20:08 # alexomck
    да потрахайтесь уже, сколько можно прелюдий.

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  4. scouser2005 25.02.2020 20:06 # scouser2005
    Блин, надоел этот детский сад.
    - Ты лучший! - Нет, ты лучший.

    Толи дело Жозе считал себя особенным.
    Может и сейчас считает....

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