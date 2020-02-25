Зидан считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что считает своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

Зидан и Гвардиола относятся к редкой категории людей, которые добились огромных успехов и как игроки, и как тренеры.



И хотя Зидан уже второй период проводит в "Реале", а Гвардиола в прошлом руководил "Барселоной", в среду они будут противостоять друг другу впервые как тренеры. И Зинедин отлично понимает, кто из них двоих лучше.



"Он всегда доказывал это. Сперва с "Барселоной", затем в Мюнхене, теперь с "Манчестер Сити". Таково мое мнение. Люди могут думать, что другие тренеры лучше, но для меня лучший — это он".



"Конечно, нас вдохновляют его достижения. Это мотивирует меня еще больше. Мы не боимся играть против Гвардиолы и его команд".



"Прежде я уже говорил, что провел несколько дней с ним, когда он работал в "Баварии". Мы разговаривали о тренировочном процессе, о том, как руководить командой, и он был весьма открыт. Я многому научился у него", — цитирует Зидана Sky Sports.