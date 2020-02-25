"Юнайтед" надеется купить Грилиша как можно скорее

"Манчестер Юнайтед" выразил заинтересованность в скорейшем приобретении плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

24-летний Грилиш демонстрирует отличный футбол в этом сезоне и имеет все шансы уйти на повышение, независимо от того, удастся ли "Астон Вилле" избежать вылета из Премьер-Лиги.



Ожидается, что до конца сезона Джек дебютирует за сборную Англии, а затем, возможно, поедет на Евро-2020. Это может только увеличить цену игрока, поэтому "Юнайтед" намерен сработать быстро.



По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" активизировали свой интерес к Грилишу и надеются достичь принципиальной договоренности насчет Джека до конца февраля, чтобы оформить сделку сразу с возобновлением трансферного окна.



По неподтвержденным данным, рассчитанный до 2023 года контракт Грилиша с бирмингемским клубом подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов.