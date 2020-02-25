"Юнайтед" надеется купить Грилиша как можно скорее

Джек Грилиш "Манчестер Юнайтед" выразил заинтересованность в скорейшем приобретении плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.

24-летний Грилиш демонстрирует отличный футбол в этом сезоне и имеет все шансы уйти на повышение, независимо от того, удастся ли "Астон Вилле" избежать вылета из Премьер-Лиги.

Ожидается, что до конца сезона Джек дебютирует за сборную Англии, а затем, возможно, поедет на Евро-2020. Это может только увеличить цену игрока, поэтому "Юнайтед" намерен сработать быстро.

По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" активизировали свой интерес к Грилишу и надеются достичь принципиальной договоренности насчет Джека до конца февраля, чтобы оформить сделку сразу с возобновлением трансферного окна.

По неподтвержденным данным, рассчитанный до 2023 года контракт Грилиша с бирмингемским клубом подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 25.02.2020 19:34 # chelsiukpro
    Хороший игрок однозначно!

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  2. stalker2005 25.02.2020 19:26 # stalker2005
    Вааще если честно хренею с мумушных долбоебов...понакупают всякого говна а потом удивляются почему они в середине турнирной таблицы барахтаются!

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  3. mancunia-planet 25.02.2020 19:23 # mancunia-planet
    Отлично, чё. Он может чуть ли не форварда сыграть, Гриллиш топчик однозначно.

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