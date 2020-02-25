"Юнайтед" надеется купить Грилиша как можно скорее
"Манчестер Юнайтед" выразил заинтересованность в скорейшем приобретении плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша.
24-летний Грилиш демонстрирует отличный футбол в этом сезоне и имеет все шансы уйти на повышение, независимо от того, удастся ли "Астон Вилле" избежать вылета из Премьер-Лиги.
Ожидается, что до конца сезона Джек дебютирует за сборную Англии, а затем, возможно, поедет на Евро-2020. Это может только увеличить цену игрока, поэтому "Юнайтед" намерен сработать быстро.
По информации Manchester Evening News, "красные дьяволы" активизировали свой интерес к Грилишу и надеются достичь принципиальной договоренности насчет Джека до конца февраля, чтобы оформить сделку сразу с возобновлением трансферного окна.
По неподтвержденным данным, рассчитанный до 2023 года контракт Грилиша с бирмингемским клубом подразумевает отступные в 45 миллионов фунтов.
25.02.2020 19:00
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Последние комментарии:
Хороший игрок однозначно!
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Вааще если честно хренею с мумушных долбоебов...понакупают всякого говна а потом удивляются почему они в середине турнирной таблицы барахтаются!
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Отлично, чё. Он может чуть ли не форварда сыграть, Гриллиш топчик однозначно.
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