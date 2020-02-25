Вейналдум планирует вернуться в Голландию

Джорджиньо Вейналдум Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум заявил, что планирует вернуться в Голландию на закате своей карьеры.

Вейналдум покинул свою родину в 2015 году, а еще через год присоединился к "Ливерпулю", где является очень ценным для главного тренера Юргена Клоппа игроком.

В свои 29 лет Вейналдум еще далек от завершения карьеры, но планирует повесить бутсы на гвоздь именно на родине, в одном из своих бывших клубов.

"В будущем я представлю себя снова в "Фейеноорде", ПСВ или роттердамской "Спарте".

"Порой я смотрю на "Спарту" и думаю, что было бы замечательно провести там заключительные годы своей профессиональной карьеры. В Голландии я поиграл за три клуба, и ко всем трем у меня до сих пор есть чувства. Но ты можешь выбрать лишь один".

"Я не могу ничего обещать. Я научился этому у других игроков. Однажды Ван Нистелрой пообещал вернуться, но с годами изменил свое мнение".

"Прямо сейчас я получаю уникальный опыт. Ты хочешь как можно дольше играть на высочайшем уровне, как Кларенс Зеедорф. Играть как можно дольше — это моя мечта. Как он (Зеедорф), Златан (Ибрагимович) или Роналду. Я хочу играть на высоком уровне до 38 лет", — сообщил Вейналдум Rijnmond .


Метки Вейналдум, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 18:00

Количество просмотров Просмотров: 475

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 25.02.2020 18:44 # liverpool1892est
    Болельщики Феенорда поют YNWA,значит только туда

    (ответить)

  2. rap-woiska 25.02.2020 18:23 # rap-woiska
    топарик жуткий,на годик другой бы еще сгодился.

    (ответить)

  3. lfcynwa 25.02.2020 18:06 # lfcynwa
    дать контракт на 2+1 и скатертью дорога в Голландию

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: