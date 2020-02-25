Вудворд уверен, что "Юнайтед" движется к успеху

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд выразил уверенность, что его клуб движется к успеху при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера.

Во вторник "Юнайтед" отчитался о финансовых результатах за второй квартал текущего финансового года, совпадающего с сезоном 2019/20.



Всего лишь за три месяца долг клуба с "Олд Траффорд" вырос на 73.6 млн. фунтов — до 391.3 млн. фунтов. За первую половину этого сезона "красные дьяволы" заработали 303.8 млн. фунтов — на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлой кампании.



Тем не менее, Вудворд нашел, чем порадовать инвесторов. Эд уверен, что с Сульшером у руля "Юнайтед" обречен на успех.



"Вступая в заключительную треть сезона, мы настроены сильно финишировать в Премьер-Лиге, Лиге Европы и Кубке Англии".



"Мы продолжаем процесс перестройки команды, произведя много изменений в составе с помощью купленных игроков и игроков из нашей академии".



"У нас заложен фундамент для достижения долгосрочного успеха, и все мы работаем в этом направлении, придерживаясь своего плана и футбольного видения Оле", — цитирует Вудворда Sky Sports.