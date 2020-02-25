Анри мечтает тренировать "Арсенал"

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что мечтает однажды стать главным тренером "канониров".

Анри добился огромных успехов в период выступлений за "Арсенал" с 1999 по 2007 год как игрок. Экс-нападающий сборной Франции, ненадолго вернувшийся на "Эмирейтс" в 2012, забил 228 голов в 376 голах за "канониров" и завоевал два титула Премьер-Лиги.

Тренерская карьера 42-летнего Анри складывается не так ярко, как сложилась игровая. Тьерри успел поработать ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, с треском провалился в "Монако" и сейчас возглавляет "Монреаль Импакт" из МЛС. Однако это не мешает ему мечтать об "Арсенале".

"Я правда мечтаю о том, чтобы стать главным тренером "Арсенала", но также я мечтаю руководить судом и сделать слэм-данк. Это не означает, что оно непременно произойдет".

"Но, да, я буду до своей смерти мечтать о том, чтобы стать главным тренером "Арсенала", — сообщил Анри Canal+.


Метки Анри, Арсенал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 25.02.2020 16:18 # hammersmith
    челик уже практически слился как тренер обосравшись в ряде команд, ни один оольшой клуб его к себе не позовет.

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  2. iceteam 25.02.2020 16:07 # iceteam
    Анри же нормальный мужик, не будет возглавлять этих садомитов

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  3. selta 25.02.2020 16:06 # selta
    Надо брать питорам, этого питора, уволив тренирующего щас питора, чтобы новый питор, наконец таки вернул гейклуб на законное место под ЧШконарь!Пользователь получил предупреждение

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