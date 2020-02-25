Анри мечтает тренировать "Арсенал"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что мечтает однажды стать главным тренером "канониров".

Анри добился огромных успехов в период выступлений за "Арсенал" с 1999 по 2007 год как игрок. Экс-нападающий сборной Франции, ненадолго вернувшийся на "Эмирейтс" в 2012, забил 228 голов в 376 голах за "канониров" и завоевал два титула Премьер-Лиги.



Тренерская карьера 42-летнего Анри складывается не так ярко, как сложилась игровая. Тьерри успел поработать ассистентом Роберто Мартинеса в сборной Бельгии, с треском провалился в "Монако" и сейчас возглавляет "Монреаль Импакт" из МЛС. Однако это не мешает ему мечтать об "Арсенале".



"Я правда мечтаю о том, чтобы стать главным тренером "Арсенала", но также я мечтаю руководить судом и сделать слэм-данк. Это не означает, что оно непременно произойдет".



"Но, да, я буду до своей смерти мечтать о том, чтобы стать главным тренером "Арсенала", — сообщил Анри Canal+.